Il Centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo festeggia cinquant’anni con due giornate di iniziative, venerdì 27 e sabato 28 novembre, che accompagneranno l’inaugurazione degli spazi riqualificati e il nuovo allestimento del Museo civico. L’evento, intitolato “Cappuccine Cinquanta”, celebra l’anniversario dell’apertura del Centro, avvenuta il 25 settembre 1976, e conclude un percorso di interventi avviato nel 2023, che ha interessato diversi ambienti del complesso.

I lavori hanno compreso il recupero dell’ex Casa del Custode, gli interventi di rigenerazione finanziati con fondi Pnrr e, più recentemente, l’adeguamento degli impianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dei locali destinati alla Fototec@. Quest’ultima fase ha richiesto un investimento complessivo di 820mila euro, di cui circa 395mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un bando dedicato al restauro e alla valorizzazione del patrimonio architettonico destinato ad attività culturali.

«Festeggiamo non tanto la conclusione di un percorso quanto un nuovo inizio per il Centro culturale Le Cappuccine – commentano il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora alla Cultura Caterina Corzani –. Riconsegniamo alla comunità spazi nuovi e altri già conosciuti, ma completamente riqualificati grazie al contributo della Regione, per un Centro culturale che continuerà a essere il centro propulsore della cultura bagnacavallese, nello spirito che da sempre lo contraddistingue e che unisce ricerca, creatività, conservazione e promozione del patrimonio».

«Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, a partire dal direttore Davide Caroli e da tutto lo staff dell’Area Cultura, passando per l’Ufficio Tecnico e tutte le maestranze coinvolte negli anni. Un ringraziamento speciale va infine a Mixer Spa, che da tempo sostiene il nostro Museo tramite l’Art Bonus e che in questa occasione ha reso possibile la realizzazione della nuova immagine coordinata del Centro culturale e di tutto l’apparato didascalico e informativo del riallestimento del Museo», aggiungono Giacomoni e Corzani.

La prima giornata, venerdì 27 novembre, si aprirà alle 17 con un incontro istituzionale coordinato da Francesca Benini, responsabile dell’Area Cultura. Patrizia Carroli, coordinatrice di Archivio, Biblioteca e Fototec@, ripercorrerà la storia del complesso, dalle origini come monastero alla trasformazione in Centro culturale, nell’intervento “Come eravamo. Le Cappuccine da monastero a Centro culturale”. Giuseppe Masetti, direttore dal 2001 al 2014, racconterà invece “Gli anni Duemila”, mentre Claudio Leombroni, dirigente responsabile dell’Area Biblioteche e Archivi della Regione Emilia-Romagna, affronterà il ruolo dei centri culturali nella nuova legge quadro della cultura.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata agli interventi realizzati e alle prospettive future. L’architetto Alessandro Bucci dello Studio Aba illustrerà il progetto di riqualificazione in “Custodire il patrimonio”, mentre il visual designer Wladimiro Bendandi di D+ studio presenterà la nuova identità visiva del Centro culturale nell’intervento “Raccontare la cultura”. A concludere sarà il direttore Davide Caroli con “Le Cappuccine, di nuovo”, dedicato ai nuovi spazi, ai servizi e ai programmi futuri. Seguiranno il taglio del nastro e un aperitivo.

Sabato 28 novembre il Centro culturale aprirà invece i propri ambienti al pubblico con un’intera giornata di attività. Si comincerà alle 10 nella nuova sala didattica con le “Letture festose”, dedicate ai bambini e alle bambine dai 2 ai 6 anni e curate dalle lettrici e dai lettori volontari della Biblioteca.

Nel pomeriggio, alle 15, il Laboratorio di incisione “Ermes Bajoni” proporrà una dimostrazione di stampa a cura di Andrea Tampieri. Dalle 15 alle 18, nell’atrio della Biblioteca, sarà visitabile la mostra documentaria “1946-2026. 80 anni di Repubblica”, curata da Patrizia Carroli e realizzata nell’ambito dell’open day degli archivi storici dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Nella stessa fascia oraria sarà possibile visitare i nuovi spazi della Fototec@, con la presentazione dei fondi a cura di Andrea Pezzi, e scoprire nella sala ragazzi della Biblioteca “Gli Incredibili”, una selezione di albi illustrati, fumetti, libri di divulgazione e narrativa, tra nuove acquisizioni e titoli consigliati, proposta da Elisabetta Cannata.

Alle 16.30 il direttore Davide Caroli e Martina Piacente accompagneranno i visitatori alla scoperta della Pinacoteca del Museo civico, oggetto di un nuovo allestimento in occasione della riapertura.

Per consentire la partecipazione alle iniziative, sabato 28 novembre la Biblioteca Taroni osserverà l’orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30, mentre il Museo civico delle Cappuccine sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.