Il generale a riposo del Corpo degli Alpini Claudio Lazzara sarà protagonista venerdì 27 novembre, alle 20, della serata benefica “Le mie montagne”, organizzata dal Lions Club Cervia Ad Novas al Ristorante Touring di Milano Marittima, in viale Matteotti 87. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, unirà un incontro dedicato alla montagna e all’esperienza alpina a una raccolta fondi a favore di Linea Rosa , associazione impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Durante l’appuntamento, Lazzara condividerà esperienze e riflessioni legate alla montagna e ai valori del mondo alpino, offrendo ai partecipanti un’occasione di confronto. Sarà presente anche Luciano Petriccione, socio del Lions Club Bolzano Host, gemellato con il club cervese.