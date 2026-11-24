“Le mie montagne”, a Milano Marittima una serata con il generale degli Alpini Claudio Lazzara per sostenere Linea Rosa
Il generale a riposo del Corpo degli Alpini Claudio Lazzara sarà protagonista venerdì 27 novembre, alle 20, della serata benefica “Le mie montagne”, organizzata dal Lions Club Cervia Ad Novas al Ristorante Touring di Milano Marittima, in viale Matteotti 87. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, unirà un incontro dedicato alla montagna e all’esperienza alpina a una raccolta fondi a favore di Linea Rosa, associazione impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza.
Durante l’appuntamento, Lazzara condividerà esperienze e riflessioni legate alla montagna e ai valori del mondo alpino, offrendo ai partecipanti un’occasione di confronto. Sarà presente anche Luciano Petriccione, socio del Lions Club Bolzano Host, gemellato con il club cervese.
La serata si svolgerà a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Lions Club Cervia Ad Novas ha scelto di destinare il ricavato dell’iniziativa a Linea Rosa, che svolge attività di ascolto, accoglienza e sostegno alle donne in difficoltà, anche nel territorio di Cervia.
L’incontro sarà accompagnato da un menù degustazione tirolese preparato dallo chef Roberto Marzola.
La quota di partecipazione, comprensiva della cena, è di 40 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 7052551.