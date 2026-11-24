Lo scrittore Alessandro Q. Ferrari sarà ospite della biblioteca Carlo Piancastelli di Fusignano giovedì 26 e venerdì 27 novembre per due appuntamenti aperti al pubblico, ai quali si aggiungeranno alcuni laboratori riservati alle scuole. L’iniziativa rientra nel progetto pluriennale di educazione alla lettura promosso dalla biblioteca, con incontri dedicati ai libri e, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche alle relazioni e ai sentimenti.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 novembre alle 16 nella sede della biblioteca, in piazza Corelli 16, dove Ferrari incontrerà i lettori per un firmacopie. Durante il pomeriggio sarà possibile anche acquistare i suoi libri.

Venerdì 27 novembre alle 11, nell’auditorium Arcangelo Corelli di vicolo Belletti 2, lo scrittore sarà invece protagonista dell’incontro pubblico “Non si comanda al cuore”, organizzato nell’ambito delle iniziative dedicate al contrasto della violenza sulle donne.

Nato nel 1978, Alessandro Q. Ferrari è autore di romanzi per ragazzi e lavora anche come sceneggiatore di fumetti, cartoni animati e serie televisive. Tra i suoi libri figurano “Le ragazze non hanno paura”, “Devo essere brava” e “Quando raggiungeremo il sole”, pubblicati da DeAgostini, e “Chiedi ai sogni di fare rumore”, edito da Mondadori.

Con la biografia per ragazzi “Carlo Angela e il segreto dei matti”, pubblicata da DeAgostini, ha ottenuto il premio Selezione Bancarellino 2025. Nel 2016 il suo graphic novel “Star Wars: The Original Trilogy” è entrato nella classifica dei bestseller del New York Times. Il suo romanzo più recente è “Boys don’t kill”, pubblicato da Pelledoca.

Gli incontri sono organizzati nell’ambito del progetto di educazione alla lettura della biblioteca Piancastelli, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e la collaborazione dell’Istituto comprensivo Luigi Battaglia e della cooperativa Il Mosaico.