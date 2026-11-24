La tecnologia corre veloce, attraversa le nostre giornate, entra nelle nostre case, accompagna le relazioni e modifica profondamente il modo in cui comunichiamo, apprendiamo e conosciamo il mondo. Ma siamo davvero pronti a comprenderla? E soprattutto, siamo capaci di insegnare ai nostri ragazzi ad abitarla con consapevolezza, intelligenza e responsabilità?

Sono queste alcune delle domande che accompagneranno una giornata interamente dedicata all’educazione digitale, in programma venerdì 4 dicembre 2026 presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “San Giuseppe” di Lugo.

Protagonista sarà “ANIMALI DIGITALI – Nella mente del Web”, uno spettacolo teatrale interattivo di grande valore educativo e sociale, realizzato dalla compagnia torinese Bottega d’Arte NuoveForme, in collaborazione con Musa Produzioni.

La giornata prevede un doppio appuntamento. La mattina, lo spettacolo sarà proposto agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado “San Giuseppe” e “Sacro Cuore”, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i ragazzi in un’esperienza formativa capace di parlare il loro linguaggio e di stimolare una riflessione sui comportamenti, sulle opportunità e sui rischi legati all’utilizzo delle tecnologie digitali.

La sera, alle ore 20:30, il Teatro aprirà nuovamente le proprie porte per una rappresentazione rivolta alle famiglie, al personale scolastico e a tutta la cittadinanza, nella convinzione che l’educazione digitale sia una responsabilità condivisa che coinvolge ragazzi e adulti, scuola e famiglia, educatori e comunità.

Protagonisti sul palcoscenico saranno l’attore e autore Simone Faraon e Sergio Cavallaro, regista e direttore artistico, che guideranno gli spettatori in un viaggio coinvolgente attraverso le trasformazioni e le contraddizioni dell’universo digitale. Il linguaggio teatrale, le immagini, i video, le testimonianze e il coinvolgimento diretto del pubblico renderanno l’esperienza dinamica, partecipata e capace di stimolare domande e riflessioni.

Al centro dello spettacolo temi di straordinaria attualità: dipendenza da social network, metaverso, intelligenza artificiale, cybersicurezza, cyberbullismo, violenza online, realtà virtuale e aumentata, Web 3.0. Questioni che non appartengono a un futuro ancora lontano, ma che interessano già profondamente la vita quotidiana delle nuove generazioni e, di conseguenza, quella delle famiglie, della scuola e dell’intera società.

Il filo conduttore dell’iniziativa sarà l’alfabetizzazione e l’educazione civica digitale, intese come capacità di utilizzare gli strumenti e i mezzi di comunicazione virtuali in maniera consapevole, critica e responsabile. Non si tratta soltanto di conoscere le tecnologie, ma di comprenderne le potenzialità, riconoscerne i rischi e imparare a utilizzarle senza smarrire il valore delle relazioni umane, del rispetto e della dignità della persona.