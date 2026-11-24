È convocato per giovedì 26 novembre alle 18.30 nella sala del Consiglio della Rocca il Consiglio comunale di Lugo. La seduta si aprirà con le comunicazioni dell’amministrazione in merito al tema della violenza di genere. Tra i punti all’ordine del giorno la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2027/2029 e del Bilancio di previsione 2027-2029, l’approvazione del regolamento di videosorveglianza del Comune, l’attribuzione alla commissione consiliare di III dipartimento delle materie di sicurezza integrata, stradale e legalità, la surroga di alcuni componenti nelle consulte di decentramento di Lugo Sud e Lugo Ovest e la sostituzione di un componente nella consulta dello sport.