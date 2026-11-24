La storia architettonica di Milano Marittima e il progetto della città giardino immaginata da Giuseppe Palanti saranno al centro del prossimo appuntamento dei Venerdì Culturali, in programma venerdì 27 novembre alle 21 nel Teatrino della Casa delle Aie di Cervia, in via Aldo Ascione 4. La serata, promossa dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, proporrà la presentazione di due libri dedicati alla nascita e allo sviluppo della località, accompagnata da musica dal vivo e proiezioni di immagini.

A ripercorrere la storia urbanistica e architettonica di Milano Marittima saranno Ennio Nonni e Renato Lombardi, che presenteranno i volumi “Architetture del Novecento a Milano Marittima” e “Palanti e il sogno della città giardino. Disegnare una città, dipingere un paesaggio”.

Il secondo libro è anche il catalogo dell’omonima mostra realizzata nel settembre 2026 dalla Fondazione Palanti Romussi, in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui il Circolo Pescatori La Pantofla e il Gruppo Culturale Civiltà Salinara. L’esposizione ha approfondito il progetto di Giuseppe Palanti, mettendo in relazione la sua attività artistica con la concezione urbanistica che ha contribuito a definire l’identità di Milano Marittima.

Alle presentazioni si alterneranno gli interventi musicali di Gastone Guerrini, al contrabbasso e alla voce, ed Eugenio Fantini, al pianoforte, che eseguiranno brani della musica d’autore del Novecento. Il racconto sarà accompagnato da videoproiezioni di immagini, con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la gestione del Ristorante delle Aie della famiglia Battistini, con il patrocinio del Comune di Cervia e il sostegno della BCC Ravennate Forlivese Imolese.