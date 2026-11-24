Portare le specialità gastronomiche romagnole in nuovi contesti, dalle fiere alla ristorazione fino ai grandi eventi sportivi. È l’obiettivo dell’accordo triennale siglato tra Molino Spadoni, azienda ravennate del settore molitorio e alimentare, e Summertrade, società italiana che opera nei servizi di ristorazione, catering e banqueting per fiere ed eventi.

La collaborazione si sviluppa a partire da un rapporto commerciale già esistente: Summertrade utilizza infatti i panificati surgelati di Molino Spadoni e alcuni prodotti di Officine Gastronomiche Spadoni, il marchio che comprende formaggi di Romagna, carni e salumi di Mora Romagnola.

Tra le iniziative previste c’è l’apertura di un corner Molino Spadoni nella Hall Sud di Rimini Fiera. Lo spazio ha debuttato in occasione del TTG Travel Experience, dal 14 al 16 ottobre, ed è stato presente anche a Ecomondo. Il calendario proseguirà con altri appuntamenti fieristici, tra cui Sigep, Beer&Food Attraction, Key, Macfrut e RiminiWellness.

La collaborazione entrerà anche nella ristorazione di Summertrade. Nel locale La Piada e il Mare saranno proposti lo Squacquerone e il Prosciutto Crudo di Officine Gastronomiche Spadoni.

Un altro ambito di attività sarà il circuito di Misano Adriatico, dove Summertrade gestisce i servizi di ristorazione e le aree hospitality durante la MotoGP. In questo contesto sono previste degustazioni dedicate ai formaggi tipici e ai salumi di Mora Romagnola prodotti da Officine Gastronomiche Spadoni. Una prima sperimentazione si è svolta già lo scorso settembre.