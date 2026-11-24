Da oltre vent’anni contribuisce a rendere Lugo un punto di incontro per scrittori, lettori e appassionati di cultura attraverso il Caffè Letterario. Ora per Patrizia Randi arriva un riconoscimento che premia proprio il suo percorso e il suo impegno nella vita culturale della città: è lei la “Lughese eccellente 2026”, vincitrice del Premio “Fior di Loto” istituito dal Circolo Acli di Lugo.

Il riconoscimento, giunto alla sedicesima edizione, è stato assegnato all’unanimità dalla commissione composta dalla sindaca di Lugo Elena Zannoni, da monsignor Carlo Sartoni, vicario cittadino per la Diocesi di Imola, da Antonio Pirazzini, vice dirigente scolastico del Liceo di Lugo, da Lara Gallegati, Lughese eccellente 2025, e da Raffaele Clò, presidente del Circolo Acli di Lugo.

Insegnante di materie letterarie nella scuola media superiore, Patrizia Randi è particolarmente conosciuta nell’ambiente culturale lughese per essere stata una delle ideatrici del Caffè Letterario, rassegna di incontri con autori, conferenze e dibattiti che da oltre vent’anni anima la vita culturale cittadina, con appuntamenti che si svolgono prevalentemente nella sala dell’Albergo Ristorante Ala d’Oro.

Nel suo percorso pubblico figura anche l’esperienza amministrativa: dal 2009 al 2014 è stata assessora comunale a Scuola, Formazione, Lavoro e Infanzia durante il secondo mandato del sindaco Raffaele Cortesi.

«Quest’anno – ha dichiarato il presidente del Circolo Acli, Raffaele Clò – la Commissione si è orientata sul settore culturale, dopo aver spaziato in diversi altri come l’imprenditoria, la sanità, il terzo settore, l’arte, ecc. Una presenza determinante ma sempre discreta, quella di Patrizia Randi, in tutti gli ambienti nei quali si è trovata e si trova ad operare: il suo viatico sono i risultati ottenuti, la capacità di essere sempre creativa anche in contesti complessi e la credibilità che le viene accreditata».