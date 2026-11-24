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Patrizia Randi è la Lughese eccellente 2026: il premio Fior di Loto al suo impegno per la cultura
Da oltre vent’anni contribuisce a rendere Lugo un punto di incontro per scrittori, lettori e appassionati di cultura attraverso il Caffè Letterario. Ora per Patrizia Randi arriva un riconoscimento che premia proprio il suo percorso e il suo impegno nella vita culturale della città: è lei la “Lughese eccellente 2026”, vincitrice del Premio “Fior di Loto” istituito dal Circolo Acli di Lugo.
Il riconoscimento, giunto alla sedicesima edizione, è stato assegnato all’unanimità dalla commissione composta dalla sindaca di Lugo Elena Zannoni, da monsignor Carlo Sartoni, vicario cittadino per la Diocesi di Imola, da Antonio Pirazzini, vice dirigente scolastico del Liceo di Lugo, da Lara Gallegati, Lughese eccellente 2025, e da Raffaele Clò, presidente del Circolo Acli di Lugo.
Insegnante di materie letterarie nella scuola media superiore, Patrizia Randi è particolarmente conosciuta nell’ambiente culturale lughese per essere stata una delle ideatrici del Caffè Letterario, rassegna di incontri con autori, conferenze e dibattiti che da oltre vent’anni anima la vita culturale cittadina, con appuntamenti che si svolgono prevalentemente nella sala dell’Albergo Ristorante Ala d’Oro.
Nel suo percorso pubblico figura anche l’esperienza amministrativa: dal 2009 al 2014 è stata assessora comunale a Scuola, Formazione, Lavoro e Infanzia durante il secondo mandato del sindaco Raffaele Cortesi.
Il Premio Fior di Loto è rappresentato da un mosaico realizzato ogni anno dalla Compagnia dei Musivari, laboratorio promosso dall’Università degli Adulti di Lugo sotto la direzione artistica della professoressa Elisa Simoni.
La consegna avverrà sabato 5 dicembre, nel tardo pomeriggio, nella Sala Giovanni XXIII della Parrocchia della Collegiata di Lugo. La cerimonia si svolgerà nell’ambito della Giornata dell’Aclista 2026, promossa dal Circolo Acli, al termine dell’incontro dedicato al tema “Intelligenza Artificiale: conoscenza e coscienza devono crescere assieme”, con riflessioni sull’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV.
«Quest’anno – ha dichiarato il presidente del Circolo Acli, Raffaele Clò – la Commissione si è orientata sul settore culturale, dopo aver spaziato in diversi altri come l’imprenditoria, la sanità, il terzo settore, l’arte, ecc. Una presenza determinante ma sempre discreta, quella di Patrizia Randi, in tutti gli ambienti nei quali si è trovata e si trova ad operare: il suo viatico sono i risultati ottenuti, la capacità di essere sempre creativa anche in contesti complessi e la credibilità che le viene accreditata».
Clò ha sottolineato anche il valore della continuità del premio, che nelle sue sedici edizioni ha individuato personalità lughesi riconosciute per il loro contributo alla comunità