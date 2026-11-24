Ogni anno, il 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordiamo le vittime di maltrattamenti, abusi, violenze sessuali e femminicidi.

Rinnoviamo la nostra ferma condanna verso ogni forma di discriminazione e sopraffazione e ribadiamo la necessità di fare di più. Ma una domanda dobbiamo porcela: siamo davvero consapevoli che non basta una giornata di commemorazioni, manifestazioni e dichiarazioni di principio?

La violenza non conosce ricorrenze. E’ una realtà che si manifesta ogni giorno, spesso nel silenzio delle mura domestiche, nelle relazioni affettive, nei luoghi di lavoro e, con crescente preoccupazione, anche tra i giovani.

I dati e le cronache ci restituiscono un quadro allarmante. L’aumento delle denunce e dei procedimenti giudiziari può essere anche il risultato di una maggiore consapevolezza delle vittime, di una più diffusa propensione a denunciare e di una crescente specializzazione delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza, anche grazie agli strumenti introdotti con il Codice Rosso. Sono progressi importanti, ma evidentemente non sufficienti. C’è bisogno di fare molto di più. E soprattutto di agire ogni giorno.

Occorre diffondere la cultura del rispetto in ogni ambiente di vita e di lavoro, investire nell’educazione, promuovere strategie inclusive e coinvolgere concretamente scuole, famiglie, istituzioni locali, associazioni e organizzazioni professionali. Servono prevenzione, ascolto, protezione completa delle vittime e dei minori, certezza della giustizia e sostegno a chi trova il coraggio di denunciare.

E noi, come singole persone, che cosa possiamo fare? Possiamo cominciare dalle nostre case, educando figli e nipoti al rispetto degli altri, alla libertà individuale, alla capacità di accettare le differenze e di riconoscere nell’altra persona un soggetto libero, mai una proprietà. Dobbiamo insegnare che nessuno appartiene a qualcun altro, che un rifiuto va rispettato, che l’amore non può trasformarsi in possesso, controllo o violenza.

Le leggi sono indispensabili, così come lo sono le regole della convivenza civile. Ma non saranno mai sufficienti se non sapremo radicare nella società, nelle famiglie e nei sistemi educativi i valori del rispetto reciproco, della tolleranza, della pari dignità e dell’uguaglianza nei diritti, nei doveri e nelle opportunità.

C’è un punto sul quale vorremmo insistere: nessuna battaglia per l’emancipazione, la dignità e la libertà delle donne potrà dirsi pienamente compiuta senza la partecipazione convinta e responsabile degli uomini, fianco a fianco con le donne.

Non si tratta di contrapporre uomini e donne, ma di riconoscere che una società più giusta e libera si costruisce insieme. E’ una responsabilità culturale, sociale, politica e morale che riguarda tutti.

Per questo, come Associazione Civica Per la Buona Politica, crediamo che il 25 novembre debba rappresentare non soltanto un momento di memoria e di denuncia, ma soprattutto un impegno concreto che continui per tutti i giorni dell’anno.

La libertà non si concede, si riconosce.

Il rispetto non si proclama, si pratica.

E contro ogni forma di violenza non possiamo permetterci di essere indifferenti.