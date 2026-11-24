La nave è arrivata dagli Stati Uniti ed è attraccata alla banchina Bunge senza dover fare scalo in un altro porto per alleggerire il carico

Il porto di Ravenna raggiunge un nuovo traguardo sul fronte dell’accessibilità nautica. È arrivata infatti la prima nave che ha potuto beneficiare dell’ordinanza della Capitaneria di Porto che autorizza, in via sperimentale, l’ingresso di navi con pescaggio fino a 11 metri. Si tratta della Nordsun, proveniente dal porto statunitense di Norfolk, che ha attraccato alla banchina Bunge con circa 47mila tonnellate di semi oleosi.

La nave, lunga 199 metri e larga 32, è in grado di trasportare fino a 62mila tonnellate di merce. Pur non essendo arrivata a pieno carico, ha potuto raggiungere direttamente lo scalo ravennate senza dover effettuare una precedente sosta in un altro porto per alleggerire il carico, operazione che in passato poteva rendersi necessaria a causa dei limiti di pescaggio.

L’ingresso della Nordsun rappresenta la prima applicazione concreta delle nuove condizioni di accessibilità previste dall’ordinanza, entrata in vigore il 20 ottobre scorso. Il provvedimento ha autorizzato in via sperimentale l’accesso di navi con pescaggio fino a 11 metri, grazie ai lavori di dragaggio e di adeguamento delle banchine realizzati nell’ambito del progetto Ravenna Port Hub.

Si tratta di un passaggio importante per lo sviluppo dello scalo, perché una maggiore profondità dei fondali consente di accogliere navi con maggiori quantitativi di merce e di ridurre la necessità di operazioni di alleggerimento in altri porti, con possibili vantaggi in termini di tempi e costi della logistica.

“Una ulteriore tappa fondamentale per lo sviluppo economico e strategico dello scalo – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Francesco Benevolo, sottolineando che il risultato è stato reso possibile dall’impegno dell’Autorità Portuale e dalla collaborazione della Capitaneria di Porto, dei servizi tecnico-nautici e dell’intera comunità portuale.