Giovedì 26 novembre il Teatro Rasi di Ravenna ospiterà “L’Inedito di Shakespeare”, uno spettacolo che propone una rilettura originale e contemporanea dell’opera del celebre drammaturgo inglese. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale ravennate 05Quartoatto APS in collaborazione con “La Compagnia dell’Inedito” e con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, prevede due appuntamenti: uno al mattino, gratuito e riservato alle classi quarte e quinte delle scuole superiori, e uno serale aperto alla cittadinanza, il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività culturali rivolte ai giovani.

L’iniziativa si propone come un vero e proprio ponte culturale e intergenerazionale per il territorio, offrendo una proposta che unisce l’alto valore della letteratura classica alla freschezza e all’inclusività del teatro d’improvvisazione attraverso tre momenti chiave:

La Matinée per le Scuole (ore 11): Un appuntamento a forte valenza pedagogica completamente gratuito, riservato alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di Ravenna. Abbattendo la quarta parete, gli attori costruiranno un’opera unica sul momento partendo dagli spunti della platea, stimolando nei ragazzi il pensiero critico e la creatività.

La Lezione Aperta Pomeridiana (dalle 18:30 alle 20): Sempre al Teatro Rasi, La Compagnia dell’Inedito terrà una lezione aperta riservata ai possessori del biglietto per lo spettacolo serale. L’appuntamento è rivolto sia agli allievi delle scuole di improvvisazione teatrale della Romagna, sia a chiunque desideri mettersi alla prova per la prima volta con questa affascinante tecnica performativa. Un’occasione unica di formazione e condivisione sul territorio, inclusa nel prezzo del ticket serale.

Lo Spettacolo Serale (ore 21): La giornata si chiuderà con la replica serale aperta a tutta la cittadinanza ravennate. Il pubblico sarà coprotagonista della performance, guidando gli attori in una creazione estemporanea in stile shakespeariano dove comicità, dramma e poesia si fondono in un’esperienza irripetibile.

L’iniziativa si propone come un ponte culturale e intergenerazionale per il territorio, offrendo una proposta che unisce l’alto valore della letteratura classica alla freschezza e all’inclusività del teatro d’improvvisazione.

Un impianto economico solidale e inclusivo

Dietro al progetto c’è una precisa scelta di promozione culturale: i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della sera saranno interamente utilizzati per coprire i costi di gestione della sala e per autofinanziare e garantire la totale gratuità della matinée scolastica.

Per assicurare la massima accessibilità, l’organizzazione ha previsto una politica tariffaria inclusiva con un biglietto intero calmierato e riduzioni mirate per giovani, studenti universitari, over 65 e un’attenzione particolare all’accessibilità con l’ingresso gratuito per le persone con disabilità.

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