Tra gli anni Venti e Trenta del Novecento Lugo visse una stagione di particolare vivacità culturale, grazie anche all’incontro tra personalità diverse ma accomunate dalla passione per l’arte e la cultura. Da questa esperienza nacque un sodalizio che coinvolse Edmondo Ferretti, tipografo ed editore, Leo Valli, imprenditore e mecenate, e Francesco Balilla Pratella, musicista, etnomusicologo e intellettuale.

La loro collaborazione contribuì a fare di Lugo un centro di produzione e diffusione del libro d’arte, attraverso un progetto che univa competenze editoriali, sensibilità artistiche e attenzione per il patrimonio culturale e le tradizioni romagnole.

La mostra “Tra arte e stampa” sarà inaugurata sabato 28 novembre alle 9 nella sala Codazzi, al piano terra della biblioteca Trisi. L’apertura sarà accompagnata da una conversazione di Giuseppe Bellosi, dal titolo “Editoria e arte a Lugo di Romagna: l’Officina Grafica dei Ferretti e Leo Valli”, dedicata alla storia della tipografia e al rapporto tra la qualità della stampa e la ricerca artistica.

Il percorso documentario sarà visitabile fino al 16 gennaio, negli orari di apertura della biblioteca, e offrirà l’occasione di riscoprire una pagina significativa della storia culturale lughese.