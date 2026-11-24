Mercoledì 18 novembre l’associazione Tutti per la Scuola ha consegnato un contributo di 3.150 euro all’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo, alla presenza dell’assessore alla Scuola Fabio Bassi e del dirigente scolastico Moreno Folli. Per l’associazione erano presenti il presidente Massimo Bellettini, la vicepresidente Consuelo Maratoni e le consigliere Greta Ricci Picciloni e Sara Robertazzi.

La somma, raccolta attraverso le iniziative promosse dai volontari e le donazioni del cinque per mille, sarà destinata al potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il dirigente scolastico Moreno Folli ha ringraziato l’associazione per il sostegno che, anno dopo anno, consente alla scuola di ampliare la propria offerta formativa.

L’assessore Fabio Bassi ha espresso il ringraziamento dell’Amministrazione comunale ai volontari e a quanti sostengono l’associazione, anche attraverso il cinque per mille, sottolineando come il coinvolgimento di nuovi genitori, oltre a contribuire alle attività della scuola, possa favorire la coesione sociale e il senso di appartenenza alla comunità.

“Anche quest’anno abbiamo confermato il nostro impegno a fianco della scuola – commentano i referenti dell’associazione. – Ogni anno, però, diventa più difficile garantire questo sostegno senza nuove forze. Tutti i progetti che riusciamo a finanziare nascono dal tempo e dall’energia di chi sceglie di darci una mano: non servono grandi disponibilità, basta anche qualche ora durante l’anno per fare la differenza. Partecipare significa investire direttamente nella crescita dei nostri figli, nelle loro opportunità e nella qualità della scuola che frequentano ogni giorno.”