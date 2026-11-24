Quanto incidono i primi mille giorni di vita sulla salute e sullo sviluppo di un bambino? Sarà questo il tema dell’incontro “Un futuro in salute: l’importanza dei primi mille giorni”, in programma mercoledì 25 novembre alle 17.30 nella sala Severino Ragazzini di Ravenna, in piazzetta Ragazzini, dietro la basilica di San Francesco.

Al centro dell’incontro ci sarà il periodo che va dal concepimento ai primi due anni di età, considerato una fase fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini. Marchetti approfondirà le principali tappe dello sviluppo infantile, il ruolo della prevenzione e l’importanza delle cure e delle attenzioni ricevute nei primi anni, spiegando come possano influenzare la salute e il benessere anche nelle fasi successive della vita.