Dalla gravidanza ai due anni|
“Un futuro in salute”, a Ravenna il pediatra Federico Marchetti spiega l’importanza dei primi mille giorni di vita
Quanto incidono i primi mille giorni di vita sulla salute e sullo sviluppo di un bambino? Sarà questo il tema dell’incontro “Un futuro in salute: l’importanza dei primi mille giorni”, in programma mercoledì 25 novembre alle 17.30 nella sala Severino Ragazzini di Ravenna, in piazzetta Ragazzini, dietro la basilica di San Francesco.
L’appuntamento, promosso dal gruppo ravennate di Medici con l’Africa CUAMM nell’ambito dell’iniziativa “La salute, un diritto di tutti”, vedrà la partecipazione di Federico Marchetti, direttore dell’Unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Ravenna.
Al centro dell’incontro ci sarà il periodo che va dal concepimento ai primi due anni di età, considerato una fase fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini. Marchetti approfondirà le principali tappe dello sviluppo infantile, il ruolo della prevenzione e l’importanza delle cure e delle attenzioni ricevute nei primi anni, spiegando come possano influenzare la salute e il benessere anche nelle fasi successive della vita.
L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ravenna e di Ravenna Capitale del Mare.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo gruppo.ravenna@cuamm.org.