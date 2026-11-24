Dopo settimane di attesa e proteste da parte dei residenti, è ormai fissata la data per l’avvio dei lavori in via Baiona: come già annunciato, il cantiere partirà lunedì 30 novembre. L’intervento riguarda la realizzazione di due ponti ciclopedonali della Ciclovia Adriatica, uno sul canale Baiona e l’altro sul canale Magni, opere necessarie per garantire la continuità del percorso ciclabile lungo la costa.

I lavori comporteranno la chiusura al traffico di via Baiona nel tratto compreso tra il ponte sul canale Baiona e lo svincolo per lo stabilimento Pir. Una decisione che ha suscitato più volte le preoccupazioni degli abitanti di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti, che in diverse occasioni hanno manifestato davanti al municipio per chiedere chiarimenti e soluzioni alternative, contestando la gestione della vicenda e chiedendo tempi certi per un intervento che comporterà disagi alla mobilità quotidiana.

Traghetto gratuito: da giovedì 26 novembre la distribuzione delle tessere

Per agevolare gli spostamenti durante la chiusura, il Comune ha disposto la gratuità del traghetto per i residenti e i domiciliati di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti.

La distribuzione delle tessere sarà curata da Start Romagna e partirà giovedì 26 novembre attraverso uno sportello allestito all’interno dello Iat di Porto Corsini, in via Lamone 18.

Le tessere avranno una dotazione di 120 passaggi gratuiti e saranno utilizzabili per auto e autocarri fino a 3,5 tonnellate. Al momento è prevista una tessera per ogni nucleo familiare.