Via Baiona, lavori al via il 30 novembre: da giovedì le tessere gratuite per il traghetto
Dopo settimane di attesa e proteste da parte dei residenti, è ormai fissata la data per l’avvio dei lavori in via Baiona: come già annunciato, il cantiere partirà lunedì 30 novembre. L’intervento riguarda la realizzazione di due ponti ciclopedonali della Ciclovia Adriatica, uno sul canale Baiona e l’altro sul canale Magni, opere necessarie per garantire la continuità del percorso ciclabile lungo la costa.
I lavori comporteranno la chiusura al traffico di via Baiona nel tratto compreso tra il ponte sul canale Baiona e lo svincolo per lo stabilimento Pir. Una decisione che ha suscitato più volte le preoccupazioni degli abitanti di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti, che in diverse occasioni hanno manifestato davanti al municipio per chiedere chiarimenti e soluzioni alternative, contestando la gestione della vicenda e chiedendo tempi certi per un intervento che comporterà disagi alla mobilità quotidiana.
Traghetto gratuito: da giovedì 26 novembre la distribuzione delle tessere
Per agevolare gli spostamenti durante la chiusura, il Comune ha disposto la gratuità del traghetto per i residenti e i domiciliati di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti.
La distribuzione delle tessere sarà curata da Start Romagna e partirà giovedì 26 novembre attraverso uno sportello allestito all’interno dello Iat di Porto Corsini, in via Lamone 18.
Le tessere avranno una dotazione di 120 passaggi gratuiti e saranno utilizzabili per auto e autocarri fino a 3,5 tonnellate. Al momento è prevista una tessera per ogni nucleo familiare.
Lo sportello sarà aperto due mattine alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 8 alle 12. Nelle giornate in cui non sarà operativo, sarà comunque possibile compilare il modulo di richiesta presso la Pro loco, in via Po 29/a, per il successivo ritiro della tessera.