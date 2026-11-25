Dopo il successo del laboratorio intergenerazionale di lingua romagnola organizzato dal Comune di Russi lo scorso anno, a San Pancrazio prende il via C’era una volta… in rumagnôl! un nuovo percorso alla scoperta delle fiabe “in lingua” della tradizione romagnola, tramandate di generazione in generazione.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Russi attraverso il progetto “Lingua viva. Percorsi teatrali e narrativi nel dialetto romagnolo”, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge regionale 16/2014 dedicata alla salvaguardia e valorizzazione dei dialetti. Il progetto prosegue l’impegno del Comune nella diffusione della conoscenza del patrimonio linguistico locale, promossa da tempo attraverso numerose iniziative per coinvolgere la cittadinanza e in particolare le giovani generazioni.

Questo nuovo laboratorio gratuito di dialetto romagnolo è dedicato alla riscoperta e alla narrazione di una fiaba tratta dal terzo volume delle Fiabe di Romagna, raccolte da Ermanno Silvestroni, oggetto di recente ristampa e di prossima presentazione al pubblico. A guidare i partecipanti sarà Fabrizio Caveja, conosciuto come E’ rumagnôlesta, che accompagnerà il gruppo in un’esperienza di conoscenza e valorizzazione della lingua romagnola attraverso il racconto e la tradizione popolare.

Il progetto prevede sette incontri, che si concluderanno con uno spettacolo finale, durante il quale il lavoro svolto potrà diventare un momento di condivisione con la comunità.

Gli appuntamenti si terranno presso il Museo della Vita Contadina in Romagna, a San Pancrazio, in via XVII Novembre, sempre alle ore 18.00, nelle seguenti date:

· Lunedì 30 novembre 2026

· Lunedì 7 dicembre 2026

· Martedì 15 dicembre 2026

· Lunedì 21 dicembre 2026

· Lunedì 4 gennaio 2027

· Lunedì 11 gennaio 2027

· Lunedì 18 gennaio 2027

Al termine del corso, è previsto uno spettacolo, che si terrà in data da definirsi. Il laboratorio è aperto a tutta la cittadinanza, senza limiti di età, con un numero massimo di 20 partecipanti. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione. «Un’iniziativa che punta a mantenere viva la memoria linguistica e culturale del territorio – afferma la Vice Sindaca Anna Grazia Bagnoli – dando nuova voce alle storie della tradizione e offrendo ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi al dialetto in maniera attiva e coinvolgente».