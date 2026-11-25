Musica, teatro, cinema, spettacoli, presepi, incontri e mercatini animeranno Bagnacavallo e le sue frazioni in occasione delle festività natalizie. Sabato 28 novembre, con una giornata ricca di iniziative, si aprirà l’edizione 2026-2027 di “Bagnacavallo d’inverno”, rassegna che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio con decine di appuntamenti rivolti a un pubblico di tutte le età.

Il programma, promosso dall’Amministrazione comunale e coordinato dall’Ufficio Cultura, nasce dalla collaborazione con la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, le associazioni, gli operatori del territorio e i Consigli di Zona.

““Bagnacavallo d’inverno” diffonderà lo spirito natalizio in città e nelle frazioni, con un unico filo conduttore: valorizzare la partecipazione della nostra comunità – commenta il sindaco Matteo Giacomoni. – Ringrazio chi ha contribuito all’organizzazione e chi prenderà parte agli appuntamenti: saranno occasioni preziose per stare insieme e vivere il nostro territorio anche durante l’inverno.”

Il programma di sabato 28 novembre prenderà il via già dal mattino, con l’open day del Centro Culturale Le Cappuccine, ricco di letture, laboratori e visite guidate, e Mercato Brillante!, l’evento fra creatività, vintage e laboratori curato da Pro Loco e Consiglio di Zona all’ex mercato coperto. Al pomeriggio, dalle 16.30, Piazza Brillante! accompagnerà l’accensione delle luminarie in piazza e in tutto il centro con merenda, caldarroste, vin brulé e lo spettacolo per bambini Paggio e Paggetto. La giornata si concluderà alle 17.30 al Ridotto del Goldoni con l’incontro Meraviglia e dolore alle origini della filosofia e della medicina, conversazione con il professor Venerino Poletti a cura di Renata Molinari della Bottega dello Sguardo.

Come ogni anno, cuore delle iniziative sarà piazza della Libertà, con appuntamenti musicali e animazioni per grandi e piccoli. Tutto il centro storico sarà poi coinvolto, dall’ex mercato coperto a Piazza Nuova, dalle chiese agli spazi espositivi.

Non mancheranno gli appuntamenti al Teatro Goldoni, dove agli spettacoli della stagione curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri si affiancheranno un concerto dell’Essential Saxophone Quartet (8 dicembre, a cura della Pro Loco), il Concerto per la notte santa di Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone (16 dicembre, in collaborazione con Lions Club) e Fricandoremi, con Gianni e Paolo Parmiani e l’orchestra della Scuola di Musica Doremi (29 dicembre).

Il cinema sarà protagonista con la rassegna Cinema Palazzo Vecchio, con doppia programmazione durante le vacanze natalizie e per l’Epifania.

Tutte le frazioni ospiteranno momenti di scambio di auguri, accensioni degli alberi, animazioni, laboratori e mercatini, fino agli appuntamenti con la Befana del 5 e 6 gennaio. Sempre nelle frazioni saranno visitabili i presepi: a Villanova La capanna del bambinello, mostra di presepi creativi e sostenibili all’Ecomuseo delle Erbe Palustri dall’8 dicembre al 31 gennaio, e a Villa Prati il tradizionale Presepe animato meccanicamente e Le casette della Natività presso l’ex scuola elementare dal 20 dicembre al 10 gennaio. Dall’8 dicembre al 6 gennaio al Sacrario dei Caduti sarà inoltre esposto un presepe realizzato all’uncinetto.

Le festività saranno anche l’occasione per visitare le mostre: fino al 10 gennaio al Museo Civico delle Cappuccine In ponta d’pi. Officina romagnola, dedicata alla fotografia romagnola con Guido Guidi come maestro (con anche visite guidate e attività collaterali); dal 19 dicembre al 10 gennaio alla chiesa del Suffragio Fulgur Volley Femminile 1970-2026, nel centenario della società (inaugurazione sabato 19 dicembre alle 16.30); dal 23 dicembre al 6 gennaio a Palazzo Vecchio La Natività, collettiva a cura di Arte e Dintorni (inaugurazione mercoledì 23 dicembre alle 16).