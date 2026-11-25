Duemilacentocinquantacinque euro a sostegno delle famiglie di Bagnacavallo che attraversano situazioni di difficoltà economica e sociale. È la somma raccolta dal Lions Club Bagnacavallo durante una cena di solidarietà organizzata venerdì 20 novembre nei locali dell’ex Circolo Frassati e donata alla Caritas parrocchiale per contribuire alle sue attività sul territorio.

Alla serata erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni, la vicesindaca Caterina Corzani, il presidente del Lions Club Bagnacavallo Giuseppe Cortesi, l’arciprete don Ugo Facchini e la referente della Caritas Francesca Negroni.

Don Facchini e Negroni hanno ringraziato il Club per il contributo e per l’attenzione che da anni riserva alle attività della Caritas parrocchiale, impegnata nell’assistenza alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità.