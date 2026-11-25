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Cau di Lugo chiuso per tutta la giornata del 30 novembre causa trasferimento nella Casa della Comunità
25 novembre 2026 | 10:57
foto d'archivio
Per tutta la giornata di lunedì 30 novembre 2026 il CAU di Lugo rimarrà chiuso per consentire il trasferimento di tutte le sue attività presso la nuova Casa della Comunità di Lugo (via Rivali San Bartolomeo 3).
Da martedì 1 dicembre, le attività attualmente fornite dal CAU verranno garantite all’interno dell’Ambulatorio AFT, collocato al primo piano della Casa della Comunità, mantenendo gli stessi orari di accesso: dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00.