Un appalto da 89 milioni di euro per l’ammodernamento dell’aeroporto di Lamezia Terme. CMC Ravenna si è aggiudicata la commessa in raggruppamento temporaneo di imprese con DEBAR Spa, classificandosi al primo posto in graduatoria. A comunicarlo è la stessa cooperativa ravennate, che oggi, 25 novembre, ha sottoscritto il contratto con Sacal Spa, la società che gestisce lo scalo calabrese. A firmare sono stati Paolo Porcelli, direttore generale di CMC Ravenna, e Michele Bufo, direttore generale di Sacal.

Come spiega CMC, l’intervento ha l’obiettivo di rendere l’aeroporto più moderno ed efficiente, accompagnando la crescita del traffico aereo. Le opere rientrano nel Contratto istituzionale di sviluppo “CIS Volare” e comprendono tre ambiti integrati: lo sviluppo dell’aerostazione passeggeri, il potenziamento dei sistemi di sicurezza e digitalizzazione e l’adeguamento delle reti dei sottoservizi e degli impianti tecnologici.

Nel dettaglio, il progetto illustrato da CMC prevede la realizzazione di un nuovo Terminal Partenze e l’adeguamento dell’attuale aerostazione destinata agli Arrivi. L’intervento punta anche a separare i flussi dei passeggeri, rendendo più ordinato il transito all’interno dello scalo.

Sul fronte tecnologico sono previsti nuovi sistemi per la gestione dei flussi e per i controlli di sicurezza. Una parte rilevante dei lavori, sottolinea la cooperativa ravennate, riguarderà inoltre il potenziamento delle reti energetiche, idriche e di telecomunicazione.

L’adeguamento delle infrastrutture impiantistiche è pensato per sostenere lo sviluppo futuro dell’aeroporto e consentire alle nuove strutture di rispondere a volumi di traffico più elevati.