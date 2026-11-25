Si è svolta questa mattina, a Marina di Ravenna, la cerimonia in memoria delle tredici vittime del tragico incidente dell’elicottero avvenuto al largo della costa il 25 novembre 1990. L’iniziativa, promossa da Eni con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, delle autorità civili, militari e religiose, dei lavoratori e dei familiari, ha preso il via alle 10 con la deposizione delle corone al monumento adiacente la scuola materna “Ottolenghi”, per poi proseguire con la Santa Messa di suffragio nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe.

Nel corso dell’intervento davanti ai familiari delle vittime e ai presenti, Giancarlo Schiano, assessore alla Legalità, ha richiamato il valore civile della memoria, ricordando i tredici uomini, colleghi, padri, mariti, figli, partiti per raggiungere le piattaforme offshore e mai più rientrati: Claudio, Giovanni, Simone, Giancarlo, Giancarlo, Antonio, Domenico, Idilio, Angelo, Stanislao, Nicola, Giuseppe e Alberto.