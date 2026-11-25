Il recupero del teatro comunale di Conselice, danneggiato dall’alluvione del maggio 2023, entra nella fase operativa. Prendono il via i primi interventi propedeutici al restauro dell’edificio, un passaggio necessario per preparare il cantiere e verificare le condizioni delle strutture e dei materiali. Il percorso di recupero, che prevede un investimento complessivo di 1 milione e 190mila euro, si articolerà in tre fasi e dovrebbe concludersi con la restituzione del teatro alla cittadinanza nel corso del 2028.

La prima tranche di lavori, per un importo di 40.715 euro, servirà ad affrontare alcune delle criticità provocate dall’alluvione e a predisporre gli ambienti per gli interventi successivi. In particolare, sarà installato un sistema non invasivo per contrastare l’umidità di risalita e favorire la progressiva asciugatura delle murature.

Sono inoltre previste indagini diagnostiche sulle pareti e sui rivestimenti in marmo travertino, analisi stratigrafiche degli intonaci interni ed esterni e verifiche sui pavimenti esistenti, sia per accertare l’eventuale presenza di amianto sia per determinarne il grado di resistenza al fuoco.

Parallelamente saranno preparati gli spazi per il cantiere. Le operazioni comprenderanno la protezione degli elementi decorativi e del pavimento del palcoscenico, la rimozione temporanea delle poltroncine della platea e della galleria, dei tendaggi e degli arredi. Tutti gli elementi rimossi saranno conservati per essere ricollocati al termine dei lavori.

Si tratta di interventi preliminari definiti anche sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, necessari a tutelare gli elementi storici e architettonici dell’edificio e a consentire il corretto svolgimento delle successive opere di recupero.

Il piano complessivo prevede una spesa di 1.190.000 euro. Di questi, 895mila euro sono destinati al recupero e al restauro conservativo dell’immobile, comprese le opere preliminari appena avviate. Le risorse arrivano per 400mila euro dal contributo della Fondazione Corriere della Sera e per 495mila euro dall’indennizzo della polizza assicurativa comunale.

A questi si aggiungono 295mila euro per la riqualificazione energetica, ottenuti attraverso la rinegoziazione contrattuale con Veolia Italia conclusa a ottobre.

Una volta terminati gli interventi propedeutici, si passerà al restauro conservativo e alla riqualificazione energetica, sulla base di un progetto successivo che sarà affidato attraverso una gara pubblica. I lavori comprenderanno il risanamento delle murature danneggiate, il restauro degli elementi architettonici e il ripristino della funzionalità degli spazi, oltre agli interventi sugli impianti e al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

«Con l’avvio di questi lavori compiamo un passo concreto verso la restituzione alla nostra comunità del teatro comunale – sottolinea il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi –. È un luogo che appartiene alla storia e all’identità di Conselice, un punto di riferimento culturale e sociale che vogliamo tornare a rendere pienamente fruibile».

Il sindaco ricorda che il percorso ha richiesto tempo anche per il valore storico dell’immobile e per la tutela della Soprintendenza. «Dopo i danni provocati dall’alluvione, abbiamo costruito un percorso di recupero importante che ha richiesto diverso tempo, essendo un bene di valore storico tutelato dalla Soprintendenza che richiede attenzione e cura, ma che oggi entra finalmente nella sua fase operativa».