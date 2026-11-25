Controlli straordinari della Polizia in Bassa Romagna: oltre 50 persone e 30 auto fermate tra Lugo, Conselice e Massa Lombarda
Oltre 50 persone e 30 automobili controllate in un servizio straordinario di presidio del territorio, svolto nella giornata di ieri. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli in Bassa Romagna, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti e dei reati predatori e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa.
L’attività è stata coordinata dal Commissariato di Polizia di Lugo con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna.
Il servizio ha interessato il Comune di Lugo e quelli di Conselice e Massa Lombarda, dove sono stati organizzati diversi posti di controllo e attività di presidio. L’obiettivo era rafforzare la prevenzione e il contrasto ai furti e agli altri reati predatori, oltre a monitorare eventuali situazioni legate alla criminalità diffusa.
L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato per aumentare la presenza delle forze dell’ordine nelle diverse aree della provincia.