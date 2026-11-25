È in programma martedì 1 dicembre alle 18.30 alla biblioteca Luigi Varoli di Cotignola (corso Sforza 24) la presentazione del volume “Diario di prigionia. IMI n. 99842. 8 settembre 1943-22 ottobre 1945” di Guerrino Patella. L’autore, infermiere originario di Piove di Sacco, per oltre due anni fu internato militare nel campo di Stargard, in Polonia. Nel secondo dopoguerra si trasferì a Cotignola, paese d’origine della moglie, dove scomparve nel 2006.

L’opera, a cura di Marco Serena dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, racconta la cattura e la deportazione sui vagoni bestiame, le dure condizioni di vita e di lavoro, le paure, ma anche l’umanità dei compagni e le speranze che accompagnarono l’autore, sino alla fine della detenzione presso lo Stalag II-D di Stargard e il rimpatrio.