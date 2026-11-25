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D14 diramazione per Ravenna: chiuso per una notte il tratto Bagnacavallo-Lugo verso la A14 Bologna-Taranto
25 novembre 2026 | 07:45
Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di mercoledì 25 alle 5 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.