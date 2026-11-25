foto d'archivio

Si sarebbe spacciato per un finanziere per sottrarre gioielli a due coniugi di 75 anni residenti a Savio di Cervia. Un uomo di origini campane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato lo scorso 17 novembre dai Carabinieri di Pesaro. Denunciata in stato di libertà la presunta complice.

La vicenda ha avuto inizio il giorno precedente quando, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto delle truffe, i militari avevano notato un’autovettura sospetta. Quasi contemporaneamente, alla Centrale Operativa della Compagnia di Pesaro sono giunte alcune segnalazioni relative a tentativi di truffa. Il successivo controllo del veicolo, a bordo del quale viaggiavano due persone provenienti dall’hinterland napoletano, hanno portato al sequestro di un coltello, due cacciaviti di grosse dimensioni e un taglierino.

Il giorno seguente l’autovettura si era spostata in Romagna, raggiungendo Savio di Cervia. Contattati dai colleghi di Pesaro, i Carabinieri del posto avevano confermato di aver appena ricevuto la denuncia di due coniugi 75enni, raggirati da un falso finanziere che, con il pretesto di effettuare accertamenti su una presunta ricettazione, si sarebbe fatto consegnare i gioielli, allontanandosi poi dall’abitazione.

L’auto sospetta è stata successivamente intercettata e bloccata a Pesaro. La perquisizione ha consentito ai militari di recuperare oggetti in oro per un valore complessivo di 18mila euro.