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Giornata Nazionale dell’Albero 2026: i Carabinieri Forestali nelle scuole della provincia di Ravenna per il progetto “Un albero per il futuro”
In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero (21 novembre), i Carabinieri Forestali hanno promosso una serie di iniziative di educazione ambientale in diversi comuni della provincia di Ravenna.
L’iniziativa richiama l’articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), che istituisce ufficialmente la ricorrenza e promuove la collaborazione tra scuole, enti locali e Carabinieri Forestali per la messa a dimora di specie autoctone in aree pubbliche. L’obiettivo è tutelare il patrimonio boschivo, contrastare il dissesto idrogeologico, migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla riduzione delle emissioni in linea con gli accordi internazionali sul clima.
La stessa normativa, inoltre, impegna i Comuni (in particolare quelli con oltre 15.000 abitanti) in precisi obblighi di gestione e trasparenza: la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato o minore adottato, il censimento del verde urbano e degli alberi monumentali, nonché la redazione del bilancio arboreo di fine mandato.
In questo quadro, e nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro” — promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e curato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità — i militari dei Nuclei Forestali di Cervia e Bagnacavallo hanno incontrato studenti, insegnanti e autorità locali presso diversi plessi scolastici e aree verdi di Bagnacavallo, Solarolo e Cervia.
Agli appuntamenti, incentrati sul rispetto della natura, la conservazione degli habitat e la lotta ai cambiamenti climatici, hanno partecipato oltre 300 persone, tra cui alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. I giovani alberi autoctoni messi a dimora contribuiranno a creare un grande “bosco diffuso della legalità”.