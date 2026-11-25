L’iniziativa richiama l’articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), che istituisce ufficialmente la ricorrenza e promuove la collaborazione tra scuole, enti locali e Carabinieri Forestali per la messa a dimora di specie autoctone in aree pubbliche. L’obiettivo è tutelare il patrimonio boschivo, contrastare il dissesto idrogeologico, migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla riduzione delle emissioni in linea con gli accordi internazionali sul clima.

In questo quadro, e nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro” — promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e curato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità — i militari dei Nuclei Forestali di Cervia e Bagnacavallo hanno incontrato studenti, insegnanti e autorità locali presso diversi plessi scolastici e aree verdi di Bagnacavallo, Solarolo e Cervia.