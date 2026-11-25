In occasione della Giornata nazionale Parkinson, sabato 28 novembre, dalle 10 alle 12, l’Aula 4 del Campus universitario, all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, ospiterà un incontro dedicato alle persone affette dalla malattia, ai loro familiari e ai caregiver. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Ravenna Parkinson e dalla UOC Neurologia di Ravenna, nell’ambito dell’appuntamento nazionale promosso dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS.

In Emilia-Romagna sono circa 18mila le persone affette da Parkinson, mentre gli ambulatori dedicati della Neurologia, presente nei presidi ospedalieri di Ravenna, Lugo e Faenza, hanno in carico circa mille pazienti.

Particolare attenzione sarà riservata alle ricadute della malattia sulla quotidianità delle famiglie. Uno studio italiano pubblicato nel 2025 su Neurological Sciences, condotto su 478 caregiver, evidenzia come il 74,6% degli intervistati riferisca stanchezza eccessiva, il 60,5% carenza di sonno e il 15% dichiari di non lavorare a causa dell’impegno assistenziale.

L’incontro si aprirà con i saluti di Silvia Leone, presidente dell’associazione, cui seguirà una tavola rotonda sulle terapie farmacologiche e non farmacologiche con la direttrice della Neurologia Maria Grazia Piscaglia e le dirigenti mediche Maria Carmela Bloise, Paola Cimino, Lucia Pavolucci e Caterina Riccio. Flavia Ravaioli approfondirà invece il tema della musicoterapia in ambito neurologico.