Sono 368 le studentesse e gli studenti attualmente iscritti al corso di laurea in Infermieristica di Faenza. E sono 76 i laureati proclamati oggi, mercoledì 25 novembre, nella prima sessione dell’anno accademico 2025-2026. La cerimonia si è svolta al Palazzo del Podestà, alla presenza dei rappresentanti dell’Università di Bologna, delle istituzioni locali e del sistema sanitario.

Un appuntamento che ha segnato la conclusione del percorso universitario per i nuovi infermieri, ma anche l’occasione per fare il punto sulla formazione e sulle prospettive della professione. I 76 laureati rappresentano infatti solo la prima parte del gruppo che concluderà il percorso nell’attuale anno accademico: una seconda sessione è prevista ad aprile.

A illustrare i numeri e alcune delle tendenze che riguardano il corso è stata Katia Mattarozzi, coordinatrice del Corso di Laurea in Infermieristica. La docente ha evidenziato un cambiamento nei tempi di completamento degli studi: se in passato la quota maggiore degli studenti si laureava nella prima sessione, oggi il numero dei laureati tende a distribuirsi in modo più equilibrato tra novembre e aprile.

Un rallentamento che, secondo Mattarozzi, potrebbe essere collegato anche all’assenza di una selezione in ingresso. Per questo, ha spiegato la coordinatrice, il corso di laurea è impegnato ad accompagnare gli studenti durante il percorso formativo, con l’obiettivo di garantire una preparazione di qualità e consentire loro di arrivare alla laurea entro la seconda sessione, per entrare poi nel mondo del lavoro e rispondere alle esigenze del sistema sanitario.

Un altro elemento riguarda la destinazione professionale dei laureati. «La maggior parte dei nostri laureati rimane all’interno dell’Ausl Romagna», ha spiegato Mattarozzi, osservando però che si registra anche una crescente tendenza da parte di alcuni studenti a valutare le opportunità disponibili prima di scegliere dove lavorare all’interno del SSN.

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre alla coordinatrice Katia Mattarozzi, il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari, il sindaco di Faenza Massimo Isola, il direttore generale di AUSL Romagna Tiziano Carradori, Franco Stella, delegato del direttore del DIMEC per la Romagna.

La giornata è stata pensata non solo come momento conclusivo del percorso universitario, ma anche come occasione per richiamare l’attenzione sulla formazione infermieristica e sul ruolo della professione. La presenza congiunta di Università di Bologna, Comune di Faenza, AUSL Romagna, DIMEC ha sottolineato il legame tra formazione universitaria, sistema sanitario e territorio.