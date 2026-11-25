Gli alberi diventano protagonisti di un percorso educativo che unisce osservazione, creatività e gioco di ruolo nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Bassa Romagna. Ha preso il via la terza edizione di “Alberi magici”, il progetto di educazione ambientale curato da Intervallo ets che, nell’anno scolastico 2026-2027, coinvolgerà complessivamente 19 classi di cinque diversi plessi scolastici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e il patrocinio dell’Unione, punta ad avvicinare bambini e ragazzi al patrimonio naturale del territorio, invitandoli a osservare gli alberi con maggiore attenzione e a scoprire le caratteristiche del mondo vegetale attraverso attività interdisciplinari.

La principale novità di quest’anno è la collaborazione con Nicola de Marco, game designer specializzato nella progettazione di giochi da tavolo e di ruolo, con esperienza anche nella divulgazione scientifica. Il suo contributo porterà nelle classi un percorso di apprendimento basato sul gioco, pensato per stimolare la curiosità e la partecipazione degli studenti.

Il progetto si articolerà in tre moduli, durante i quali i ragazzi saranno accompagnati nell’esplorazione e nella conoscenza degli alberi, trasformando le osservazioni in esperienze creative e racconti. Le attività si concluderanno a maggio con un incontro collettivo, durante il quale le classi potranno condividere e leggere le storie elaborate nel corso dell’anno. Ogni classe riceverà inoltre un mazzo di carte realizzato nell’ambito del progetto.

«Questo progetto promuove un modello educativo dinamico, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per un’istruzione di qualità e la tutela del territorio – commenta Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna –. Come Fondazione, abbiamo a cuore la valorizzazione degli alberi monumentali e pensiamo che questi percorsi interdisciplinari possano stimolare nei giovani consapevolezza ambientale, sostenibilità e senso di responsabilità civica».

Il percorso educativo vuole valorizzare anche il rapporto tra gli studenti e i luoghi in cui vivono, mostrando come un elemento naturale apparentemente familiare possa diventare il punto di partenza per conoscere la storia e le caratteristiche del territorio.