La pioggia non ha fermato le tante persone che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, hanno partecipato alla fiaccolata organizzata a Ravenna in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una manifestazione molto partecipata, che ha attraversato il centro storico per ricordare le vittime di femminicidio e ribadire la necessità di un impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere.

Il pomeriggio si è aperto alle 16.45 in piazzetta Serra, con la deposizione di un mazzo di fiori alla scultura dedicata alle vittime di femminicidio, primo momento di raccoglimento di una giornata che ha voluto unire la memoria delle donne uccise alla richiesta di un cambiamento culturale e sociale.

La manifestazione è proseguita in piazza del Popolo, dove la Casa delle Donne ha proposto il flash mob “La vergogna deve cambiare lato”. Da qui il corteo ha attraversato le vie del centro, nonostante il maltempo, per raggiungere via Padre Genocchi, luogo del femminicidio di Giulia Ballestri, dove è stato deposto un altro mazzo di fiori in sua memoria.

Un percorso dal forte valore simbolico, costruito attorno a luoghi che custodiscono il ricordo delle vittime e alla volontà di mantenere alta l’attenzione su una violenza che continua a colpire le donne. La partecipazione registrata nonostante la pioggia ha dato forza al messaggio della manifestazione, sottolineando l’importanza di una mobilitazione che non si esaurisca nella ricorrenza del 25 novembre, ma prosegua attraverso l’impegno quotidiano delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini.