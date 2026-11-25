Venerdì 27 novembre, a partire dalle 20.30, la biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo si trasforma in un grande tavolo da gioco per una nuova “Game night”.

Anche per questa serata la biblioteca offre due proposte. Da un lato ci saranno i giochi da tavolo, organizzati in collaborazione con Games on board, pensati per chi ha voglia di passare qualche ora in compagnia, tra partite veloci e sfide più strategiche (dai 13 anni in su).

Dall’altro ci saranno due giochi di ruolo, curati dalla Gilda del Leone rosso, destinati a un pubblico adulto e consapevole (si affrontano temi sensibili) e con prenotazione obbligatoria siccome i posti sono limitati.

Le avventure in programma sono “The Cthulhu hack”, per quattro giocatori maggiorenni, un’indagine horror ambientata in un monastero dell’Alto Adige dove il confine tra santità ed eresia si fa sempre più sottile e dove, mentre i fuochi della Santa Inquisizione minacciano di bruciare ogni cosa, i partecipanti dovranno fare luce su ciò che si nasconde tra sacro e profano, in una corsa contro il tempo.