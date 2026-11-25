Al centro della serata ci sarà il racconto, fatto di interventi, video e fotografie, dell’esperienza vissuta dal gruppo di soci dell’associazione di gemellaggio che, dal 27 agosto al 12 settembre, hanno visitato la città di Tai’an per toccare con mano contemporaneità e approfondire la cultura millenaria del popolo cinese.

La serata in biblioteca sarà l’occasione per far conoscere ai lughesi interessati la regione di Tai’an, città che con Lugo ha un rapporto di amicizia dal 2010. Durante la serata, oltre ai partecipanti al viaggio e ai rappresentanti dall’associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini”, interverranno anche la vice-presidente Hui Jiang, organizzatrice e traduttrice del viaggio, e la sindaca Elena Zannoni, che si è unita alla delegazione lughese dal 5 al 7 settembre, partecipando in veste istituzionale alle cerimonie del 40° festival dell’arrampicata sul monte Tai, su invito dell’amministrazione locale, per poi partecipare al Forum di Cooperazione per gli Investimenti e il Commercio della città cinese (che ha 5 milioni di abitanti) e visitare la Tai’an Experimental High School, polo scolastico all’avanguardia che da tre anni ha avviato uno scambio online con gli studenti del Liceo di Lugo.