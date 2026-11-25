Un circuito di promozione del territorio che coinvolge già centinaia di attività commerciali tra Imola e Rimini, offrendo ai clienti sconti del 10% e nuove opportunità per il commercio di prossimità. È il progetto “Romagna Card”, sviluppato da Mediatip Srl, che sarà presentato sabato 28 novembre alle 10.30 al Grand Terme di Riolo, a Riolo Terme, durante un incontro dedicato alle prospettive del comparto turistico romagnolo.

L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire diversi temi legati alla promozione del territorio, dalle novità del portale “Sagre in Romagna”, attualmente interessato da un importante percorso di sviluppo, al welfare aziendale, fino agli strumenti pensati per creare nuove connessioni tra turismo, attività economiche e realtà locali.

Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione di Romagna Card, un’iniziativa che punta a valorizzare le imprese del territorio attraverso un sistema di agevolazioni per i consumatori. Le attività che hanno già aderito sono diverse centinaia, distribuite tra Imola, Cesena, Rimini e le altre località romagnole coinvolte nel progetto.

La card consentirà ai clienti di usufruire di uno sconto del 10% presso gli esercizi aderenti e sarà distribuita attraverso un portale dedicato, gli enti del terzo settore e le strutture ricettive della Riviera. L’obiettivo è costruire una rete di attività e servizi collegati tra loro, capace di favorire la conoscenza delle realtà commerciali locali e di incentivare gli acquisti sul territorio.

Durante la mattinata saranno inoltre illustrate le novità del portale “Sagre in Romagna”, in fase di potenziamento, e affrontate le opportunità offerte dal welfare aziendale nell’ambito delle iniziative di sviluppo economico e promozione territoriale.

All’incontro interverranno Roberta Frisoni, assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Chiara Astolfi, direttrice della Destinazione turistica Romagna, Maximiliano Falerni, presidente del Comitato regionale Unpli Emilia-Romagna, e Federica Malavolti, sindaca di Riolo Terme.