Fotografie, mappe, documenti storici, reperti e sonorizzazioni racconteranno il passato e le trasformazioni del territorio conselicese nella mostra “Paesaggi del presente – Riscoperta e identità”, che sarà inaugurata sabato 28 novembre alle 16.30 al Dart di Villa Verlicchi, in via Pasi 2 a Lavezzola. L’esposizione rappresenta una nuova tappa del progetto “Paesaggi del presente”, avviato con le due pedalate del 3 e 24 ottobre nell’ambito delle “Passeggiate patrimoniali – Natura e Cultura, Regione Emilia-Romagna 2026”.

Dopo gli itinerari in bicicletta dedicati alla conoscenza del paesaggio locale, il percorso prosegue attraverso una raccolta di materiali che permettono di ripercorrere la storia del territorio e di approfondirne l’identità individuale e collettiva. La mostra rientra nelle attività di Crac – Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea ed è curata da Gianni Mazzesi, che ha tradotto in un progetto espositivo i temi affrontati durante le iniziative di ottobre.

Accanto ai documenti e alle testimonianze del passato, un ruolo importante è affidato alla fotografia. L’Officina fotografica di Conselice, partner del progetto, ha selezionato una serie di immagini realizzate nel corso degli anni da diversi fotografi del territorio, offrendo uno sguardo sui luoghi e sulle loro trasformazioni.

L’inaugurazione sarà accompagnata anche da un’attività rivolta ai più piccoli. Sabato 28 novembre, dalle 17 alle 18.30, alcune artiste di Crac condurranno un laboratorio dedicato ai bambini e alle famiglie, pensato per affiancare alla visita un’esperienza di partecipazione.

L’esposizione sarà aperta al pubblico anche nelle settimane successive, con visite previste domenica 29 novembre e domenica 6 e 13 dicembre dalle 15.30 alle 17.30, sabato 5 e 12 dicembre dalle 15.30 alle 18, martedì 8 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 e martedì 15 dicembre dalle 17 alle 18.30.

Il progetto è curato da Crac con il sostegno del Comune di Conselice, dell’Officina fotografica di Conselice e del centro sociale “M. Salami” di Lavezzola, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge regionale 7/2020, “Passeggiate patrimoniali – Natura e Cultura”.