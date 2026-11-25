La Regione Emilia-Romagna ha venduto nel corso del 2026 immobili e terreni considerati non strategici per un valore complessivo superiore a 700mila euro, con la possibilità di incassare ulteriori 92.655 euro entro la fine dell’anno. Il bilancio delle alienazioni è stato illustrato dall’assessore regionale Davide Baruffi durante una seduta della commissione Bilancio, nella quale sono stati esaminati anche i progetti di valorizzazione del patrimonio pubblico, tra cui quelli riguardanti la Colonia Varese di Cervia e l’ex mercato avicolo di Forlì.

Il piano di alienazione per il 2027 comprende beni per un valore di poco superiore a 58 milioni di euro, pari a circa il 12% del patrimonio immobiliare regionale. La quota maggiore si concentra nella provincia di Ferrara, con il 30% del valore complessivo, seguita da Reggio Emilia con il 23%, Bologna con il 17% e Forlì-Cesena con il 12%.

Nel territorio di Forlì-Cesena, le alienazioni già concluse hanno riguardato diversi immobili e appezzamenti di terreno, per un valore complessivo superiore a 421mila euro. Tra questi figura il complesso immobiliare Podere Ridolla, nell’omonima località del Comune di Premilcuore, venduto per 196mila euro. A Santa Sofia sono stati ceduti sei appartamenti per oltre 95mila euro, mentre a Galeata la vendita di fabbricati e terreni in località Calbana ha raggiunto un valore complessivo superiore a 114mila euro. A Bagno di Romagna è stata inoltre completata la cessione di un deposito e di un terreno in località Cà Boscherini per oltre 16mila euro.

Restano invece in corso le procedure di vendita di alcuni terreni a Vallicella, nel Comune di Santa Sofia, per un valore stimato di 6mila euro, e in località Strabatenza, nel Comune di Bagno di Romagna, per poco più di mille euro.

Sempre nel Forlivese prosegue il percorso di rigenerazione dell’ex mercato avicolo di Forlì, oggetto di un accordo tra Regione e Comune. Dopo la conclusione, nel 2025, della manifestazione di interesse, i due enti hanno individuato nella proposta dei Commercianti Indipendenti Associati la soluzione maggiormente rispondente agli obiettivi pubblici di riqualificazione dell’area. Nel 2026 è stata quindi avviata la gara per selezionare il soggetto privato in grado di offrire le condizioni più favorevoli. Le valutazioni della commissione tecnica sono tuttora in corso, con conclusione prevista entro novembre.

Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, la relazione ha evidenziato l’incasso delle prime rate, per oltre 290mila euro, relative alla vendita del Santa Fè Matilda, storico immobile situato a Marina di Ravenna.

Un altro intervento di particolare rilievo riguarda la Colonia Varese di Cervia, per la quale nel 2025 è stato avviato un protocollo d’intesa tra Regione, Soprintendenza, Comune di Cervia, Università di Ferrara ed enti ambientali. Il progetto prevede la messa in sicurezza del complesso, la riqualificazione e l’apertura al pubblico dell’area verde, oltre a interventi sperimentali sul fabbricato e alla definizione di un piano complessivo di valorizzazione.

Nel 2026 è stata sottoscritta una concessione di gestione tra Regione e Comune di Cervia, accompagnata da un contributo regionale di 2,5 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza, alla riqualificazione e alla valorizzazione ambientale dell’area.