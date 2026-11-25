Sono fondamentali per regolare i livelli dell’acqua e la salinità degli specchi d’acqua, contribuendo così a preservare gli habitat e la biodiversità delle pinete ravennati. Il Comune di Ravenna interviene sulla rete di paratoie presenti nelle aree naturali di San Vitale, Piallassa Baiona e Classe, con un progetto di manutenzione straordinaria da 175mila euro, approvato dalla giunta.

L’intervento riguarda le 39 paratoie di proprietà comunale distribuite nel territorio: 35 nella zona nord del comprensorio della Pineta San Vitale e della Piallassa Baiona e altre 4 nella Pineta di Classe. Si tratta di strutture che svolgono un ruolo importante nella regolazione del regime idrico e che necessitano periodicamente di interventi di manutenzione e ripristino.

Il progetto prevede la sostituzione o l’integrazione di alcuni componenti su diverse strutture e il rifacimento completo di due paratoie ormai obsolete. Il costo complessivo è di 175mila euro, di cui 35mila finanziati attraverso il progetto europeo Interreg ACTION.

«Le nostre zone umide e pinetali rappresentano un patrimonio di biodiversità dal valore ecosistemico inestimabile, ma sono ecosistemi fragili e sempre più esposti alle sfide del cambiamento climatico – dichiara l’assessora alle Aree naturali Barbara Monti –. Intervenire sulla piena efficienza delle 39 paratoie tra San Vitale, Piallassa Baiona e Classe significa agire sul cuore idraulico di questi ambienti: attraverso la regolazione dei flussi in entrata e in uscita e il controllo della salinità dei Chiari, andiamo a ricreare artificialmente le dinamiche naturali di una zona perifluviale, compensando gli effetti delle storiche opere di bonifica e rettificazione dei fiumi per garantire la sopravvivenza di habitat e specie a rischio».