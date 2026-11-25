La piscina comunale di Lugo riaprirà al pubblico sabato 28 novembre, dopo il completamento della prima fase dei lavori di riqualificazione dell’impianto. Gli interventi hanno interessato principalmente gli spogliatoi, completamente rinnovati negli arredi e negli impianti, e le aree di accesso ai servizi. Tra le principali novità figura l’introduzione di una tessera elettronica, che permetterà agli utenti di entrare negli spogliatoi e di utilizzare docce e asciugacapelli.

Il nuovo sistema è stato progettato per semplificare l’accesso ai servizi e, allo stesso tempo, favorire una gestione più efficiente dei consumi energetici e idrici. La riqualificazione ha infatti compreso anche il rifacimento integrale della rete idrica delle docce, che è stata potenziata per assicurare una distribuzione costante dell’acqua calda e una pressione adeguata a tutti gli erogatori.