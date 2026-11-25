Piscina comunale di Lugo, completato il rinnovo degli spogliatoi. Si torna in acqua il 28 novembre
La piscina comunale di Lugo riaprirà al pubblico sabato 28 novembre, dopo il completamento della prima fase dei lavori di riqualificazione dell’impianto. Gli interventi hanno interessato principalmente gli spogliatoi, completamente rinnovati negli arredi e negli impianti, e le aree di accesso ai servizi. Tra le principali novità figura l’introduzione di una tessera elettronica, che permetterà agli utenti di entrare negli spogliatoi e di utilizzare docce e asciugacapelli.
Il nuovo sistema è stato progettato per semplificare l’accesso ai servizi e, allo stesso tempo, favorire una gestione più efficiente dei consumi energetici e idrici. La riqualificazione ha infatti compreso anche il rifacimento integrale della rete idrica delle docce, che è stata potenziata per assicurare una distribuzione costante dell’acqua calda e una pressione adeguata a tutti gli erogatori.
La riapertura avverrà con una limitazione temporanea: per i primi quindici giorni le tribune resteranno ancora inaccessibili al pubblico. Gli accompagnatori e i genitori che attendono i bambini durante le lezioni di nuoto potranno comunque utilizzare la rinnovata area bar, già pronta ad accoglierli.
Il completamento di questo primo stralcio rappresenta l’avvio di un percorso di ammodernamento che interesserà progressivamente anche le altre parti della struttura.
«Questo rappresenta solo il primo tassello di un progetto di riqualificazione più ampio – sottolinea Luigi Pezzi, vicesindaco con delega allo Sport –, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori lotti fino al completo rinnovamento dell’intero impianto natatorio».