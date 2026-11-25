Il cantiere sul ponte della SS16 sul fiume Ronco è fermo e, al momento, non c’è una data per la ripresa dei lavori né per la loro conclusione. La crisi finanziaria di Renova Red, l’impresa che si era aggiudicata l’appalto, ha di fatto aperto una nuova fase di incertezza per un intervento che avrebbe dovuto essere completato entro l’estate 2026. Ora il Comune attende che Anas individui le modalità per affidare i lavori ad altre imprese, ma tempi e procedure non sono ancora definiti.

La situazione è stata al centro del Question Time presentato ieri, 24 novembre, in Consiglio comunale dal capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, che ha chiesto all’amministrazione quali risultati concreti siano emersi dall’incontro in Prefettura del 23 ottobre, quali iniziative siano state intraprese per sbloccare il cantiere e quali siano i tempi previsti da Anas per il subentro di un’altra impresa.

Nella risposta, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani ha riferito delle riunioni svolte nelle ultime settimane in Prefettura, alla presenza dei rappresentanti di Anas, della Regione, della Provincia e del Comune, per affrontare lo stop ai lavori sui ponti del Ronco e sul ponte sopra via Quaroni. “Dall’ultimo incontro che è stato fatto sostanzialmente è emerso questo: da una parte le problematiche dell’azienda”, ha spiegato l’assessore, ricordando che le difficoltà della società appaltatrice riguardano i cantieri più problematici, tra cui proprio quello sul fiume Ronco e sul Montone.

Il Comune, ha aggiunto Cameliani, ha sottolineato ad Anas le criticità dei cantieri, in particolare le conseguenze sulla viabilità e sul traffico. Le decisioni sulle procedure da adottare per il proseguimento dei lavori, tuttavia, spettano ad Anas. “Al momento siamo in attesa di capire le modalità che Anas ritiene opportune per affidare ad altre imprese i lavori, in modo tale che possano riprendere il prima possibile”.

Nella replica, Ancarani ha detto di non potersi ritenere soddisfatto, pur riconoscendo di aver ricevuto un’informazione che considera importante: l’appalto con Renova Red appare, a suo avviso, “di fatto terminato” e sarebbe quindi un’altra azienda a occuparsi del completamento degli interventi.

Il capogruppo di Forza Italia ha però chiesto al Comune di esercitare una pressione ancora maggiore su Anas. “Non ho difficoltà a dire che è una vergogna il modo in cui Anas sta gestendo questi cantieri”, ha affermato, contestando anche i ritardi accumulati e i disagi che lo stop ai lavori provoca a cittadini, turisti e lavoratori.

Il consigliere ha infine invitato l’amministrazione a valutare anche iniziative straordinarie per affrontare la situazione, citando tra le possibilità il coinvolgimento del Genio civile e del Genio militare.