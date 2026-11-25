Il Pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna torna al centro delle preoccupazioni dei sindacati della sanità. A riportare l’attenzione sulle condizioni in cui operano i professionisti e sull’organizzazione del servizio sono due prese di posizione distinte, quelle di FIALS Emilia-Romagna e di FP Cgil Sanità Romagna, che evidenziano criticità diverse ma strettamente collegate: le aggressioni al personale, il sovraffollamento, la carenza di spazi e le difficoltà nella gestione dei pazienti.

A riaccendere il dibattito è anche l’ultimo episodio di violenza avvenuto nel Pronto soccorso ravennate, dove un giovane di 24 anni si è scagliato contro un infermiere in servizio, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e la successiva denuncia. Un fatto che, secondo FIALS, non può essere considerato un episodio isolato e che rende urgente un rafforzamento delle misure di sicurezza.

Sul fronte organizzativo, FP Cgil Sanità Romagna descrive invece una situazione di sovraffollamento ormai costante, con pazienti costretti ad attendere anche per giorni un posto letto e operatori chiamati a gestire volumi di attività che, secondo il sindacato, superano quelli indicati dalle linee guida per la sicurezza delle cure. Entrambe le organizzazioni chiedono alla Direzione dell’Ausl Romagna di intervenire, seppure con richieste e priorità differenti.

Per FIALS Emilia-Romagna, i Pronto soccorso sono tra gli ambienti maggiormente a rischio, anche a causa del sovraffollamento, dei tempi di attesa prolungati, delle carenze di personale e della gestione di situazioni assistenziali e comportamentali complesse.

Condizioni che possono alimentare tensioni, sottolinea FIALS, ma che non possono in alcun modo giustificare comportamenti violenti. «Non è accettabile che un infermiere, un medico o un operatore sociosanitario debba preoccuparsi della propria incolumità fisica mentre presta assistenza a un paziente».

Il sindacato ritiene che la sicurezza non possa essere affidata alla sola formazione degli operatori, né che questi ultimi debbano essere chiamati a svolgere anche funzioni di vigilanza e gestione dell’ordine pubblico. La tutela dei lavoratori, sostiene FIALS, richiede interventi strutturali, organizzativi ed economici da parte delle Direzioni aziendali.

Per questo chiede alla Direzione generale dell’Ausl Romagna un piano straordinario di prevenzione e contrasto delle aggressioni. Tra le misure indicate c’è l’incremento immediato delle guardie giurate, con una presenza continuativa 24 ore su 24, sette giorni su sette, direttamente all’interno dei Pronto soccorso. FIALS propone inoltre personale dedicato alle aree dell’emergenza-urgenza e almeno due addetti alla vigilanza contemporaneamente nei presidi maggiormente esposti al rischio, sulla base di una valutazione aziendale.

Il sindacato sollecita anche il potenziamento della sicurezza nelle ore notturne, nei festivi e nei periodi di maggiore afflusso, l’installazione di pulsanti antipanico nelle postazioni di triage e negli ambulatori, oltre alla dotazione di dispositivi di allarme individuali collegati al servizio di vigilanza. Tra le altre richieste figurano una migliore regolamentazione degli accessi degli accompagnatori, il potenziamento della videosorveglianza e percorsi assistenziali protetti per la gestione dei pazienti con comportamenti violenti.

FIALS chiede inoltre di aggiornare il Documento di valutazione dei rischi coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rafforzare gli organici e adottare misure per ridurre il sovraffollamento. Il sindacato propone anche assistenza legale e psicologica gratuita per i dipendenti vittime di aggressioni e la valutazione della costituzione di parte civile dell’Azienda nei procedimenti penali a carico degli aggressori.

Sulla situazione del Pronto soccorso di Ravenna interviene anche FP Cgil Sanità Romagna, che mette al centro soprattutto il sovraffollamento e le condizioni di lavoro del personale.

Secondo il sindacato, gli spazi disponibili sono inadeguati rispetto ai volumi di attività e capita frequentemente che i pazienti siano costretti a rimanere su barelle ravvicinate, con conseguenze sulla riservatezza, sulla cura e sulla qualità dell’assistenza. Una condizione che riguarda anche persone fragili, in attesa di un posto letto per più giorni e costrette a rimanere in Pronto soccorso ben oltre la fase dell’emergenza.

FP Cgil parla di personale «allo stremo»: medici, infermieri e infermiere, operatrici e operatori si trovano ad assistere, secondo quanto denuncia il sindacato, un numero di pazienti superiore a quello indicato dalle linee guida per la sicurezza delle cure. A questo quadro si aggiungono le aggressioni ripetute ai danni degli operatori, che FP Cgil collega anche alle condizioni di attesa e di sovraccarico. Nel comunicato il sindacato ricorda che pochi giorni fa alcune infermiere sono state vittime di episodi di questo tipo.

La critica della Cgil riguarda anche gli interventi realizzati negli ultimi mesi. Nel giugno scorso l’Ausl ha inaugurato i nuovi spazi del Pronto soccorso di Ravenna, ma, secondo il sindacato, l’ampliamento dei locali non è stato accompagnato dalla soluzione dei problemi organizzativi che determinano il sovraffollamento. «I nuovi locali, da soli, non curano un problema di gestione dell’intero ospedale», sottolinea FP Cgil.

Le richieste alla Direzione Ausl Romagna

C’è poi la questione del confronto con la Direzione aziendale. FP Cgil riferisce di aver inviato il 15 ottobre 2026 una nota formale per chiedere chiarimenti sull’attuazione delle misure regionali per il governo del sovraffollamento nei Pronto soccorso di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, senza ricevere risposta. Per questo il 18 novembre il sindacato ha trasmesso un ulteriore sollecito urgente, anch’esso ancora in attesa di riscontro.

Le richieste riguardano anche l’applicazione delle linee di indirizzo regionali sul sovraffollamento nei Pronto soccorso, approvate dalla Regione Emilia-Romagna nel 2017. FP Cgil chiede alla Direzione Ausl Romagna di chiarire le responsabilità per i ritardi nell’attuazione delle misure previste e di assumere impegni concreti per garantire sicurezza e dignità ai pazienti e condizioni di lavoro sostenibili agli operatori.

Anche FIALS chiede un confronto con la Direzione generale dell’Ausl Romagna e annuncia che domanderà formalmente all’Azienda i dati relativi alle aggressioni registrate negli ultimi cinque anni, suddivisi per presidio ospedaliero e unità operativa. Vuole inoltre conoscere il numero delle guardie giurate attualmente impiegate, gli orari dei servizi di vigilanza, i costi sostenuti e gli interventi programmati per il prossimo anno.

L’obiettivo dichiarato è verificare se le risorse destinate alla sicurezza siano proporzionate ai rischi cui sono esposti gli operatori. Il sindacato chiede la convocazione di un tavolo con la Direzione generale per definire un piano straordinario e avverte che, in assenza di risposte concrete, si riserva di coinvolgere gli organismi competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Anche FP Cgil si riserva ulteriori iniziative a tutela della salute e della sicurezza di lavoratrici, lavoratori e utenti, se la Direzione non darà seguito alle richieste avanzate.