Prodotti alimentari privi di etichette in lingua italiana e merce ortofrutticola senza indicazioni di provenienza. È quanto emerso nel corso dei controlli congiunti effettuati nel pomeriggio di martedì 24 novembre dalla Polizia Locale di Ravenna e dal personale della Questura in due esercizi commerciali situati nella zona della stazione ferroviaria.

Il primo controllo, effettuato in un’attività di via Alberoni, ha portato all’avvio di approfondimenti sulla documentazione amministrativa necessaria alla vendita di prodotti non alimentari. La seconda ispezione, condotta in un esercizio di via di Roma, ha invece fatto emergere diverse violazioni in materia di etichettatura e informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari per un importo complessivo di 3.100 euro.