I conti del Comune di Ravenna sono solidi e consentono di chiudere il 2026 senza ricorrere a nuovo indebitamento. È stata approvata nella seduta di martedì 24 novembre del Consiglio comunale la seconda e ultima verifica degli equilibri generali di bilancio, insieme all’ultimo assestamento dell’esercizio 2026.

La delibera, presentata dall’assessora al Bilancio Francesca Impellizzeri, ha ottenuto 18 voti favorevoli (Pd, Ama Ravenna, Progetto Ravenna, Avs e Pri) e 9 contrari (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista per Ravenna, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia e La Pigna – Città, forese e lidi).

La manovra, secondo la relazione illustrata dall’Amministrazione, conferma l’assenza di debiti fuori bilancio e la copertura delle spese correnti, con risorse aggiuntive per affrontare le esigenze emerse nell’ultima parte dell’anno. Per farlo sono stati applicati quasi 1,5 milioni di euro dall’avanzo di amministrazione libero, che si aggiungono agli 1,6 milioni già utilizzati a luglio.

Energia, personale e cultura: come vengono utilizzate le risorse

La quota principale delle nuove risorse è destinata ai costi energetici e alla pubblica illuminazione. Il Comune ha stanziato 1,1 milioni di euro per far fronte all’aumento delle tariffe elettriche e dei costi legati all’illuminazione pubblica.

Altri interventi riguardano il personale. La manovra completa la copertura necessaria per liquidare entro novembre gli arretrati legati al rinnovo contrattuale 2025-2027 e incrementa di 300mila euro il fondo destinato al miglioramento del salario accessorio.

Per la cultura sono stati trasferiti 100mila euro al Museo d’arte della città, con l’obiettivo di avviare nuovi progetti già nel corso dell’anno.

Sul fronte degli investimenti vengono applicati ulteriori 500mila euro, che si aggiungono ai 10 milioni già stanziati a luglio, per finanziare opere e progetti in chiusura d’anno. La rimodulazione temporale di alcuni interventi, spostati sugli esercizi successivi, consente inoltre di ridurre di oltre 15,5 milioni di euro la previsione di accensione di nuovi mutui.

La situazione finanziaria presentata dal Comune comprende anche una liquidità di cassa di circa 46,5 milioni di euro, senza necessità di ricorrere ad anticipazioni. Un dato che, secondo l’Amministrazione, permette di mantenere tempi di pagamento delle fatture ampiamente entro i limiti di legge: nel terzo trimestre il tempo medio è stato di 20 giorni dal ricevimento, dieci in meno rispetto al termine massimo di 30 giorni.

Per quanto riguarda i residui, i crediti pregressi risultano integralmente coperti dall’accantonamento di circa 95 milioni di euro presente nell’avanzo 2025.

Tra i dati relativi alle società partecipate, il Comune segnala anche il risultato del preconsuntivo semestrale di Ravenna Holding, che evidenzia un utile di 14,5 milioni di euro, quasi 2 milioni in più rispetto al budget. Un risultato che, secondo la relazione, dovrebbe tradursi in maggiori dividendi per il bilancio 2027.

Le opposizioni: «Un banco di prova per la credibilità della giunta»

Nel dibattito sono intervenuti Pietro Maria Moretti per Fratelli d’Italia, Veronica Verlicchi per La Pigna – Città, forese e lidi, Alberto Ancarani per Forza Italia, Livia Molducci e Luca Cortesi per il Pd, Alvaro Ancisi per Lista per Ravenna e Gianfranco Spadoni per Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia.

Fratelli d’Italia ha contestato l’idea che la verifica degli equilibri sia un semplice adempimento contabile, definendola piuttosto un banco di prova per la credibilità della giunta. Il gruppo ha collegato le criticità dell’azione amministrativa alle proroghe dei lavori e ai rinvii di alcuni progetti.

Sempre Fratelli d’Italia ha sollevato il tema della riduzione delle risorse destinate ai nuovi progetti, quantificata in 39 milioni di euro. Secondo il gruppo, una delle cause sarebbe l’impegno degli uffici tecnici nella gestione dei progetti finanziati dal Pnrr, da portare a termine in tempi rapidi. Per questo, secondo FdI, sarebbe stato opportuno ampliare la pianta organica.

Critica anche La Pigna, che ha contestato l’utilizzo di 2 milioni e 400mila euro dell’avanzo 2025 per spese considerate prevedibili. Il gruppo ha richiamato le indicazioni del Collegio dei revisori dei conti, che suggerirebbe di utilizzare per questo tipo di spese entrate correnti ordinarie e continuative.

Di segno opposto la posizione del Partito democratico. Il gruppo ha difeso la solidità e la tenuta del bilancio, sostenendo che soltanto quattro progetti abbiano subito ritardi. Ha inoltre giustificato il ricorso all’avanzo con l’aumento dei costi energetici, che nel 2026 sarebbe cresciuto del 62%, e con l’incremento dell’inflazione.

Nel corso della discussione Lista per Ravenna ha posto l’attenzione sulla situazione della Fondazione RavennAntica, giudicata problematica e ricondotta principalmente alle difficoltà del museo Classis. Il gruppo ha inoltre espresso perplessità sull’impostazione degli investimenti comunali, definendola difensiva.

Anche Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia ha richiamato il parere del Collegio dei revisori dei conti, considerandolo un monito serio per la giunta. Sulla Fondazione RavennAntica il gruppo ha auspicato la presentazione di una proposta organica che possa consentire un rilancio della realtà culturale.