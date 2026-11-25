Nella mattinata di mercoledì 25 novembre, attorno alle 9,30 si è verificata una perdita d’acqua in via dei Poggi a Ravenna con fuoriuscita sulla strada. Alcune abitazioni hanno lamentato l’interruzione dell’erogazione idrica.

Il servizio Hera ha comunicato che una ditta incaricata di stendere i cavi per la fibra ha rotto inavvertitamente un tubo. I tecnici Hera sono al lavoro da diverse ore per riparare il guasto e la situazione dovrebbe tornare alla normalità attorno alle ore 15.