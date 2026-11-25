Sono 353 i codici rossi attivati nel 2026 dai Comandi dei Carabinieri della provincia di Ravenna per casi di violenza domestica e di genere. Un dato che accompagna la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e restituisce la dimensione dell’attività svolta sul territorio. Secondo i dati diffusi dal Comando provinciale, l’azione di contrasto ha portato a 32 arresti e 278 denunce in stato di libertà.

In occasione della ricorrenza, la sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, in viale Sandro Pertini 11, è stata illuminata di arancione. La stessa iniziativa ha coinvolto la Compagnia di Faenza. Il colore è il simbolo di un futuro libero dalla violenza basata sul genere e richiama la campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia da Soroptimist International.

Accanto all’attività investigativa, il Comando provinciale sottolinea l’importanza dell’accoglienza e dell’ascolto delle persone che subiscono violenza. L’Arma è impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle fasce più vulnerabili anche attraverso militari appositamente formati, che collaborano con le strutture sanitarie e le associazioni di volontariato del territorio.

Un ruolo importante è svolto dalle stanze per l’ascolto protetto realizzate nelle sedi dei Carabinieri di Ravenna e Faenza grazie alla collaborazione con il Soroptimist International Club di Ravenna, nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”.

Gli ambienti sono stati pensati per consentire alle vittime vulnerabili di raccontare quanto accaduto in uno spazio dedicato e tutelato. L’anno scorso, inoltre, sono stati dotati di un kit informatico audiovisivo che permette ai militari di raccogliere, riprendere e registrare le dichiarazioni delle vittime direttamente nel luogo in cui si trovano, senza che debbano necessariamente recarsi in caserma o presso altre istituzioni.

La strumentazione è stata donata da Soroptimist International di Ravenna grazie all’iniziativa di Soroptimist Unione Nazionale.