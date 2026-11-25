L’indipendenza economica è uno strumento fondamentale per contrastare la violenza sulle donne, perché permette di compiere scelte autonome, costruire il proprio futuro e sottrarsi a situazioni di dipendenza. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Impresa Donna Confesercenti richiama l’attenzione su una forma di abuso spesso meno riconoscibile rispetto alla violenza fisica e psicologica: quella economica, che può manifestarsi attraverso il controllo del denaro, gli ostacoli all’accesso al lavoro e l’esclusione dalle decisioni finanziarie.

A evidenziare la diffusione della violenza di genere sono anche i dati del più recente rapporto Istat, diffuso il 25 novembre, secondo cui circa 7 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, pari al 31,5% della popolazione femminile in questa fascia d’età.

Accanto a queste forme di violenza, Impresa Donna Confesercenti invita a non sottovalutare le conseguenze della dipendenza economica, che può limitare profondamente la capacità di una donna di decidere della propria vita. Impedire l’accesso a un’occupazione, controllare le entrate personali o negare la disponibilità delle risorse finanziarie significa infatti restringere le possibilità di scelta e rendere più difficile anche l’uscita da una relazione violenta.

«Essere economicamente indipendenti significa poter scegliere, progettare il proprio futuro e affrontare la vita con maggiore libertà – sottolinea Giovanna Todeschini, referente di Impresa Donna Confesercenti e componente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna –. L’impresa rappresenta per tante donne un percorso di realizzazione personale e professionale, ma anche uno strumento di autonomia. Per questo dobbiamo continuare a lavorare affinché ogni donna abbia accesso alle opportunità, alle competenze, al credito e agli strumenti necessari per costruire il proprio futuro».

L’associazione richiama anche il ruolo dell’imprenditoria femminile nell’economia italiana. Le attività guidate da donne sono oltre 1,3 milioni e rappresentano il 22,3% del totale delle imprese, una presenza significativa che contribuisce all’occupazione e allo sviluppo del tessuto produttivo.

Per Impresa Donna Confesercenti, favorire l’accesso al credito, alla formazione e alle opportunità professionali significa quindi intervenire su alcuni degli ostacoli che ancora limitano la piena autonomia delle donne, sostenendo al tempo stesso chi desidera avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale.

«Il 25 novembre non deve essere soltanto una giornata di sensibilizzazione, ma un’occasione per rinnovare un impegno concreto – prosegue Todeschini –. Dobbiamo promuovere una cultura del rispetto, sostenere l’occupazione e l’imprenditoria femminile, contrastare le discriminazioni e rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono alle donne di essere pienamente autonome. È fondamentale fare rete tra istituzioni, associazioni, imprese e territorio, perché nessuna donna debba sentirsi sola o senza alternative».