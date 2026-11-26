Nuove casse di espansione e laminazione, rinforzi degli argini e opere di difesa dei centri abitati. La Regione Emilia-Romagna ha presentato il primo stralcio del Programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, che mette in campo 739 milioni di euro per il periodo 2027-2032. Numerosi gli interventi previsti in Romagna, nei territori più colpiti dalle alluvioni degli ultimi anni, lungo i bacini del Lamone, del Marzeno, dei Fiumi Uniti, del Santerno, del Senio, del Savio e del Rubicone.

Il programma complessivo prevede uno stanziamento di 919 milioni di euro per l’Emilia-Romagna nell’arco di dodici anni, dal 2027 al 2038. Il piano presentato riguarda i primi sei anni e comprende opere per 739 milioni di euro. L’obiettivo è ridurre l’esposizione al rischio di alluvioni e dissesto idrogeologico attraverso interventi strutturali, dando priorità alle aree maggiormente esposte e alle comunità già colpite dagli eventi estremi del 2023 e del 2024.

La presentazione si è svolta a Bologna alla presenza del presidente della Regione Michele de Pascale, della viceministra all’Ambiente Vannia Gava, del commissario straordinario alla ricostruzione post alluvioni Fabrizio Curcio e del segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Po Alessandro Delpiano.

«Oggi presentiamo un investimento straordinario sulla prevenzione, che affronta in modo strutturale le criticità che abbiamo conosciuto in questi anni», ha dichiarato de Pascale, sottolineando che «non esistono soluzioni semplici, né interventi capaci, da soli, di azzerare il rischio. Ma possiamo e dobbiamo contrastarlo, puntando alla prevenzione, con investimenti, competenze, pianificazione e un’azione comune tra tutti i livelli istituzionali».

La viceministra all’Ambiente Vannia Gava ha sottolineato l’importanza di accompagnare gli stanziamenti con procedure che consentano di realizzare concretamente le opere: «Perché non basta stanziare fondi: bisogna anche rimuovere gli ostacoli burocratici e mettere le amministrazioni nelle condizioni di spenderli. Le semplificazioni sono fondamentali per trasformare le risorse in opere concrete».

Il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvioni Fabrizio Curcio ha invece chiarito la distinzione tra gli interventi di ricostruzione e quelli destinati alla prevenzione del rischio: «La Struttura commissariale si occupa degli interventi legati ai danni provocati dalle alluvioni, mentre il miliardo di euro stanziato dal Governo per le tre Regioni è destinato alla riduzione del rischio». Curcio ha anche richiamato l’importanza di una chiara ripartizione delle responsabilità: «È importante che i cittadini abbiano chiaro chi fa che cosa, ma ciò che più conta è che le istituzioni, nel rispetto delle rispettive competenze, lavorino insieme per rendere i territori più sicuri».

Alessandro Delpiano, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Po, ha evidenziato il valore della programmazione: «È un percorso che l’Autorità di bacino ha già applicato in altre parti del Distretto e che oggi diventa patrimonio di una delle terre più martoriate dagli eventi alluvionali: prima lo studio, poi il piano, quindi valutazioni integrate e interistituzionali che hanno tradotto il piano in un programma di interventi, e infine il finanziamento di un miliardo del Governo, che lo rende realizzabile».

Delpiano ha infine richiamato la necessità che la programmazione si traduca in opere effettivamente completate: «Potremo dirci pienamente soddisfatti solo quando le opere che stiamo avviando saranno realmente concluse».

Gli interventi nel Ravennate: dal Lamone al Senio, passando per il Santerno

È particolarmente articolato il pacchetto di opere che riguarda la provincia di Ravenna, con interventi lungo diversi corsi d’acqua e nei territori che hanno subito pesanti conseguenze durante le alluvioni.

Sul Lamone e sul Marzeno sono previsti: opere di difesa idraulica dell’abitato di Marzeno, per 1,7 milioni di euro; una nuova cassa di laminazione a Brisighella, in sinistra idraulica, a monte del ponte a Molino del Rosso, per 63,1 milioni di euro; una cassa di espansione a Faenza, nell’area dell’Orto Bertoni, per 15,4 milioni di euro; l’adeguamento del sistema arginale esistente tra l’A14 e Traversara, nel tratto tra Russi e Bagnacavallo, per 26,1 milioni di euro.

Per il sistema dei Fiumi Uniti, che comprende Montone, Rabbi e Ronco, il programma prevede l’adeguamento del sistema arginale sul Ronco tra Borgo Sisa e Coccolia, nel territorio ravennate, per 9,4 milioni di euro. A questi si aggiungono, di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna, nuove casse di espansione a Faenza sui canali Rio Cosina, Rivalone e Bolzanino, a monte della ferrovia, per 8,5 milioni di euro.

Sul Santerno è previsto l’adeguamento del sistema di difesa idraulica a Sant’Agata sul Santerno, a valle di Ca’ di Lugo, per 13,1 milioni di euro.

Anche il Senio è interessato da una serie di opere. A Riolo Terme-Faenza, in località Cuffiano, si punta al completamento delle casse di espansione, con un investimento di 16 milioni di euro. Sono inoltre previsti interventi di difesa idraulica a Castel Bolognese, per 11,3 milioni, e l’adeguamento del sistema difensivo esistente tra Castel Bolognese, Faenza e Solarolo, a monte dell’A14, per 14,4 milioni.

A Cotignola sono programmati due interventi: l’adeguamento del sistema difensivo tra la Chiusaccia e il CER, per 7,9 milioni di euro, e il potenziamento delle opere a protezione dell’abitato, per altri 2,2 milioni.

Forlì-Cesena: nuove casse di laminazione sul Montone e sul Savio

Numerosi anche gli interventi previsti nella provincia di Forlì-Cesena, in particolare lungo il sistema dei Fiumi Uniti e il bacino del Savio.

Sul Montone, a monte di Forlì, il piano prevede la realizzazione di due casse di laminazione: una in località Vecchiazzano, per 36 milioni di euro, e una in località Casa Gianna, per 16,7 milioni.

Sempre a Forlì è previsto l’adeguamento del sistema difensivo esistente tra la ferrovia Bologna-Ancona e la confluenza del Rio Cosina, con un investimento di 11,6 milioni di euro. Un ulteriore intervento, da 26 milioni, riguarda l’adeguamento del sistema arginale tra la confluenza del Rio Cosina e l’A14.

Sul Savio, a Cesena, il programma comprende diverse opere: ampliamento della cassa di laminazione in località C.na Bianchi, per 25,7 milioni di euro; completamento delle opere idrauliche e rifunzionalizzazione della cassa di laminazione La Palazzina, a San Carlo, per 5 milioni; realizzazione di una nuova cassa di laminazione a Borgo Paglia, per 30,7 milioni; una cassa di laminazione in località Luganesi, per 25,1 milioni; un’altra area di laminazione nei pressi di via Roversano, per 7 milioni; adeguamento del sistema difensivo esistente a protezione del centro abitato di Cesena, per 10 milioni; realizzazione di aree di laminazione a monte dell’A14, per 33,8 milioni.

Il piano comprende inoltre, sul versante del Rubicone, l’adeguamento delle arginature del canale Rigossa a Gambettola, in un intervento di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna, per 1,2 milioni di euro.

Rimini: interventi contro il dissesto idrogeologico

Per la provincia di Rimini il programma individua interventi di riduzione del rischio idrogeologico sui versanti, a protezione dei centri abitati.

Le opere riguarderanno i bacini dei fiumi Uso e Conca, per un importo complessivo di 2,9 milioni di euro. Un capitolo specifico del piano è infatti dedicato alla prevenzione del dissesto idrogeologico dei versanti, con interventi che interessano anche le aree collinari e montane. Per la Romagna sono previsti 12,1 milioni di euro per il bacino compreso tra Fiumi Uniti e Rubicone, nel territorio tra Forlì e Cesena, e 2,9 milioni per il Riminese.

Risorse e tempi: i primi cantieri dalla seconda metà del 2027

Il programma presentato dalla Regione distingue tra opere proposte per il finanziamento nel periodo 2027-2032, per un valore di 459,5 milioni di euro, e una sezione programmatica da 279,5 milioni, con cronoprogrammi che si estendono anche al secondo sessennio.

La Regione ha inoltre deciso di anticipare con risorse proprie una parte delle spese di progettazione, per arrivare preparata all’avvio delle procedure una volta disponibili i finanziamenti nazionali. Nel quadriennio 2026-2029 sono previsti a questo scopo 18 milioni di euro.

Secondo il cronoprogramma illustrato, i primi cantieri potranno partire nella seconda metà del 2027.