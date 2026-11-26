La presentazione, fissata alle 10 in traversa delle Sabbione 6, propone una riflessione sulla violenza di genere attraverso una narrazione distopica che ribalta i rapporti di potere tra uomini e donne e mette in discussione i meccanismi sociali e culturali che contribuiscono a normalizzare la violenza.

Tra i momenti più partecipati del programma, la Camminata in rosso che mercoledì 25 novembre ha attraversato il centro storico di Bagnacavallo, coinvolgendo oltre 200 persone. L’iniziativa, promossa dal coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità e organizzata contemporaneamente nei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, ha visto la partecipazione di numerose associazioni locali. Prima della partenza si sono svolte letture a cura di un gruppo di ragazze della Biblioteca Taroni e un accompagnamento musicale dell’associazione Doremi.