A Glorie|
Bagnacavallo, un incontro in ricordo di Elisa Bravi chiude le iniziative contro la violenza sulle donne
Sarà dedicato al ricordo di Elisa Bravi, vittima di femminicidio nel dicembre 2019 a Glorie, l’incontro in programma sabato 28 novembre al Centro civico della frazione di Bagnacavallo, dove la scrittrice Giulia Crippa presenterà il suo romanzo d’esordio Un mondo che odia gli uomini (bookabook, 2025). L’appuntamento, organizzato dal gruppo Una Panchina per Elisa in collaborazione con il Consiglio di Zona, vedrà anche la partecipazione di Ylenia Greco, psicoterapeuta dell’associazione Demetra Donne in aiuto.
La presentazione, fissata alle 10 in traversa delle Sabbione 6, propone una riflessione sulla violenza di genere attraverso una narrazione distopica che ribalta i rapporti di potere tra uomini e donne e mette in discussione i meccanismi sociali e culturali che contribuiscono a normalizzare la violenza.
L’iniziativa conclude il calendario di appuntamenti promosso dal Comune di Bagnacavallo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con associazioni, Consigli di Zona e realtà del territorio.
Tra i momenti più partecipati del programma, la Camminata in rosso che mercoledì 25 novembre ha attraversato il centro storico di Bagnacavallo, coinvolgendo oltre 200 persone. L’iniziativa, promossa dal coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità e organizzata contemporaneamente nei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, ha visto la partecipazione di numerose associazioni locali. Prima della partenza si sono svolte letture a cura di un gruppo di ragazze della Biblioteca Taroni e un accompagnamento musicale dell’associazione Doremi.
Per informazioni sulla presentazione è possibile contattare il numero 0545 280864 oppure scrivere a cultura@comune.bagnacavallo.ra.it.