La Giunta comunale di Bagnacavallo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del tratto urbano di via Pieve Masiera, un intervento da circa 1,3 milioni di euro interamente finanziato con risorse comunali, al quale si aggiungerà il rifacimento delle reti acquedottistiche e fognarie a cura di Hera, grazie a un finanziamento di circa un milione di euro concesso da Atersir. Complessivamente, dunque, saranno investiti oltre 2,3 milioni di euro per trasformare il viale, risolvere i problemi provocati dalle radici dei pini e migliorare la sicurezza della strada, la mobilità ciclopedonale e la gestione delle acque piovane.

Il progetto nasce dalla necessità di intervenire sui dissesti che da tempo interessano la carreggiata e il percorso ciclopedonale, ma prevede una riqualificazione più ampia, pensata per adattare la strada alle nuove esigenze di mobilità e alle conseguenze dei cambiamenti climatici. L’avvio dei lavori è programmato nei primi mesi del 2027, con una durata stimata del cantiere di circa un anno e mezzo.

Una ciclabile più larga e una carreggiata più stretta

Uno degli interventi principali riguarderà la riorganizzazione degli spazi stradali, con l’allargamento del percorso ciclopedonale e la contestuale riduzione della larghezza della carreggiata, una soluzione pensata per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta e moderare la velocità dei veicoli.

Il nuovo assetto comprenderà anche interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da rendere il percorso accessibile alle persone con mobilità ridotta. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare la sicurezza e la fruibilità del viale, intervenendo non soltanto sulle condizioni della pavimentazione, ma anche sulla distribuzione degli spazi tra le diverse modalità di spostamento.

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Via i pini, saranno piantati circa 50 nuovi alberi

La trasformazione più evidente riguarderà il patrimonio arboreo. Il progetto prevede infatti l’abbattimento dei pini esistenti, le cui radici hanno provocato nel tempo dissesti alla sede stradale e al percorso ciclopedonale, e la loro sostituzione con circa cinquanta nuovi alberi di specie autoctone.

Le essenze individuate sono carpini, aceri campestri e frassini, considerate più adatte al contesto urbano e alle condizioni climatiche attuali. Il progetto manterrà l’estensione complessiva delle superfici verdi esistenti, introducendo anche nuove soluzioni per la gestione delle precipitazioni.

Tra queste figurano i cosiddetti rain garden, giardini della pioggia progettati per raccogliere temporaneamente le acque meteoriche e favorirne l’infiltrazione nel terreno, riducendo il deflusso superficiale durante gli eventi piovosi.

Un altro elemento significativo riguarda la scelta dei materiali per il nuovo percorso ciclopedonale e per le aree di parcheggio. Grazie all’utilizzo di pavimentazioni permeabili e semipermeabili, le superfici capaci di assorbire l’acqua passeranno dagli attuali mille a tremila metri quadrati, triplicando così l’estensione delle aree interessate da queste caratteristiche.

I lavori di abbattimento dei pini sono già stati affidati e rappresentano una fase preliminare necessaria per consentire gli interventi successivi. La rimozione delle alberature, precisa l’amministrazione, è legata non soltanto alle condizioni di sicurezza e alla necessità di risolvere i dissesti, ma anche all’incompatibilità dei pini con il nuovo assetto della strada e con il rinnovo delle reti idriche, che si trovano in larga parte proprio al di sotto degli alberi.

Reti idriche e fognarie completamente rinnovate

Parallelamente alla riqualificazione della strada, Hera realizzerà il completo rinnovo delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie, attraverso un intervento finanziato da Atersir con circa un milione di euro nell’ambito del programma operativo degli interventi.

Il rifacimento dell’acquedotto permetterà anche di aumentare il diametro delle condotte, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica della zona. Le opere sui sottoservizi saranno coordinate con quelle previste sulla sede stradale, così da affrontare in maniera complessiva le criticità del viale.

Il cantiere partirà nel 2027 e durerà circa un anno e mezzo

Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l’intervento entra nella fase che precede l’avvio dei lavori, previsto nei primi mesi del 2027. Il cronoprogramma indica una durata complessiva di circa diciotto mesi, durante i quali saranno realizzati il rinnovo delle reti, la sistemazione della carreggiata e del percorso ciclopedonale, le nuove pavimentazioni e le piantumazioni.

«La riqualificazione di via Pieve Masiera rappresenta uno dei principali obiettivi di questa amministrazione – sottolineano il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli –. È il risultato di un percorso lungo e complesso che giunge ora alla fase attuativa e si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione del territorio all’insegna della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile».