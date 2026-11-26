Quattro persone denunciate, 122 identificate e 58 veicoli controllati. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto nella mattinata di mercoledì 26 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima, nelle località di Cervia, Milano Marittima e Savio.

L’attività, finalizzata alla prevenzione dei reati, al contrasto del degrado urbano e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata condotta con il supporto dei Carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro), del Nucleo Cinofili dell’Arma e della Polizia Locale di Cervia.

Le quattro denunce riguardano episodi diversi. Un ventenne è stato denunciato dopo essersi rifiutato, durante un controllo stradale, di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Una donna di 35 anni è invece stata denunciata per aver esibito una carta d’identità elettronica risultata alterata. Altre due persone dovranno rispondere della violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cervia, un provvedimento che era già stato emesso nei loro confronti.

Nel corso del servizio è stato inoltre eseguito, nei confronti di un cittadino straniero di 42 anni irregolare sul territorio nazionale, un ordine di carcerazione con contestuale sospensione. Il provvedimento riguarda una pena di due anni e dieci mesi per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nei confronti dell’uomo è stato anche disposto l’allontanamento dal territorio nazionale.

Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi commerciali. A Lido di Savio, durante un’ispezione in un bar, sono state riscontrate irregolarità igienico-sanitarie che hanno comportato sanzioni amministrative per complessivi 1.000 euro.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, un giovane di 24 anni è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.