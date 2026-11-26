Un sostegno che si rinnova e si traduce anche in gesti concreti, grazie alle imprese artigiane del territorio. CNA Ravenna conferma il proprio impegno al fianco di Linea Rosa, l’associazione che accoglie e sostiene le donne vittime di violenza, e rinnova il progetto che mette a disposizione servizi gratuiti di acconciatura e cura della persona per le donne seguite dall’associazione.

L’occasione è stata l’incontro organizzato nel pomeriggio nella Sala di Rappresentanza della sede CNA di viale Randi, all’indomani del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un appuntamento ormai consolidato, promosso da CNA Impresa Donna, CNA Benessere e Sanità e CNA Comunale Ravenna, con i rispettivi gruppi dirigenti, per conoscere da vicino le attività di Linea Rosa e rinnovare la collaborazione.

Al centro dell’iniziativa la terza edizione di “Prendersi cura di sé rafforza l’autostima”, il progetto attraverso il quale saloni di acconciatura e, da quest’anno, anche centri estetici associati a CNA mettono gratuitamente a disposizione i propri servizi per le donne seguite da Linea Rosa. Nel corso dell’incontro sono stati consegnati all’associazione i buoni che consentiranno alle beneficiarie di usufruire delle prestazioni offerte dalle imprese aderenti.

A partecipare sono state la presidente e la vicepresidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara e Monica Vodarich, insieme alla presidente e alla responsabile di CNA Impresa Donna Ravenna, Ylenia Betti ed Emilia Iaccarino. Presenti anche il presidente di CNA Territoriale Ravenna, Matteo Leoni, e il direttore generale Massimo Mazzavillani.

«Questo appuntamento è ormai un momento irrinunciabile del nostro calendario. Oggi, oltre a conoscere da vicino le attività di Linea Rosa, diamo seguito al progetto Prendersi cura di sé rafforza l’autostima, a cui da quest’anno partecipano, accanto alle imprese dell’acconciatura, anche quelle dell’estetica. Siamo contenti e orgogliosi di rinnovare anche quest’anno il nostro sostegno all’Associazione», ha spiegato Emilia Iaccarino, responsabile CNA Impresa Donna Ravenna.

Sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sul tema è intervenuta Ylenia Betti, presidente di CNA Impresa Donna Ravenna: «Come CNA non possiamo sottrarci a questo impegno. La violenza contro le donne riguarda tutta la comunità ed è necessario fare il possibile per promuovere una cultura del rispetto e aumentare la consapevolezza sul tema, perché la cultura patriarcale è ancora troppo radicata. Per questo è importante sostenere associazioni come Linea Rosa e collaborare con loro».

Durante l’incontro Linea Rosa ha illustrato le attività svolte quotidianamente a sostegno delle donne e ha presentato anche il podcast “Non son degna di te”, realizzato da Windriser, impresa associata a CNA. Un progetto che ha coinvolto, per i testi, Donatella Fabbricini e Giuliana Laurita, su un’idea di Deborah Ugolini, con la produzione di Linea Rosa e le musiche di Filippo Marcori, che ha raccontato anche gli aspetti tecnici della realizzazione. La presentazione è stata affidata alla vicepresidente dell’associazione Monica Vodarich.

«Ogni anno questo incontro ci permette di raccontare il lavoro che facciamo quotidianamente al fianco delle donne. Il sostegno di CNA e delle sue imprese è un aiuto concreto e anche un segnale importante: attorno alle donne che accogliamo c’è una rete che si allarga», ha sottolineato la presidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara, ringraziando CNA per il progetto e per il coinvolgimento, da quest’anno, anche delle attività di estetica.

A chiudere l’incontro è stato Matteo Leoni, presidente di CNA Territoriale Ravenna, che ha ribadito la volontà dell’associazione di proseguire nella collaborazione: «Ogni anno, durante questo incontro, il racconto delle attività e i dati presentati da Linea Rosa ci colpiscono sempre di più. Momenti come questo dimostrano che in CNA ci sono valori e principi in cui crediamo fermamente. Collaborare con altre realtà significa riunire attorno a un tavolo i contributi più capaci di far crescere il territorio su un tema specifico. Siamo orgogliosi di sostenere Linea Rosa e continueremo a farlo con convinzione».